103 Menschen spenden Blut - Freude bei DRK-Ortsverein Uslar und Blutspendedienst Springe

Teilen

Uslar – Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren und bis zum 72. Lebensjahr Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen mindestens 56 Tage liegen. Alle Blutspender sollten sich zum Zeitpunkt der Spende fit und gesund fühlen und Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein.

Gingen mit gutem Beispiel voran: Die Rewe-Mitarbeiter Bettina Born (von links) und Patrick Schlemme nahmen am Donnerstag an der Blutspende-Aktion in Kooperation mit dem Blutspendedienst Springe teil. Oswin Remmers, Teamleiter des Zentralinstituts Springe, freut sich über das Engagement und alle weiteren Spender. © Jürgen Dumnitz

Bei der Blutspende-Aktion des DRK Ortsvereins Uslar in Kooperation mit dem Blutspendedienst Springe waren am Donnerstag 19 Erstspender dabei, die alle ein rotes Badetuch mit der Aufschrift „Mut Spender“ zugeschickt bekommen, sagte die Vorsitzende Renate Andermann, die mit weiteren Helfern unter dem Vordach des Rewe-Marktes an der Wiesenstraße Tische und Bänke und die Station zur Registrierung aufgebaut hatte.

Insgesamt seien zwischen 15 und 19.30 Uhr 103 Blutspender aller Altersklassen da gewesen. Jeweils einen halben Liter Blut gaben sie im Spezialbus auf dem Parkplatz ab. Da wurden die Spender vom Blutspendedienst und einer Ärztin betreut.

Frauen dürfen übrigens viermal, Männer sechsmal pro Jahr Blut abgeben. Mit nach eigenen Worten „gutem Beispiel voran“ gingen auch Marktleiter Patrick Schlemme und weitere Mitarbeiter des Rewe-Marktes von Jan Kaiser, der auch Lebensmittel und Getränke für die Dankeschön-Tüten spendierte. Einen günstigen Preis habe auch die Bäckerei Thiele für die Brötchen gemacht, die die DRK-Helfer belegten. Andermann dankt dem gesamten Rewe-Team für die Unterstützung.

Dankeschön-Tasche für die Blutspender: Renate Andermann (links) und Antje Bauer vom DRK Ortsverein Uslar überreichten den Spendern eine Stärkung. © Jürgen Dumnitz

Weil ein Zelt diesmal nicht aufgebaut werden konnte, wichen die zehn DRK- und SEG-Solling-Helfer unter das Rewe-Vordach aus. Das habe gut geklappt, sagte Andermann. Spender konnten dort Wartezeiten überbrücken, sich ausruhen und bekamen Kaffee und Kuchen zur Stärkung.

Einen Gutschein vom Rewe-Markt erhielt laut Andermann Uwe Lynen aus Wiensen, der zum 90. Mal Blut abgab. Ebenfalls einen Gutschein bekam Katharina Jörn aus Uslar für ihre 30. Blutspende.

Wer Blutspender werden will, hat dazu in Uslar am Donnerstag, 12. Oktober, in der Schule an der Karl-Ilse-Straße Gelegenheit. Mitbringen sollen die Blutspender ihren Unfallhilfe- und Blutspenderpass sowie einen amtlichen Lichtbildausweis.

Wer Blut spende, sei Lebensretter, weil weltweit etwa 108 Millionen Blutspenden pro Jahr benötigt werden. Mit einer Blutspende könne bis zu drei Verletzten geholfen werden, heißt es in einer Mitteilung.

Viele Patienten würden ihr Leben fremden Menschen verdanken, die zuvor ihr Blut freiwillig abgegeben haben.

Einige Spender würden ihren Zustand nach der Blutspende als leicht erschöpft bezeichnen. Nach einer kleinen Stärkung sei aber alles wieder in Ordnung, heißt es weiter.

Von Jürgen Dumnitz