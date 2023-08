1898 stand die erste Leitung - 125-jähriges Bestehen: Stadtwerke erinnern an die Anfänge

Von: Frank Schneider

Im Innenhof der Stadtwerke in Uslar steht für die 125-jahr-Feier ein Zelt, in dem am Freitagmittag der Festauftakt mit einer Ansprache von Geschäftsführer Martin Adolph (rechts) stattfand. © Frank Schneider

Uslar – Mit einer Festveranstaltung vor dem Tag der offenen Tür und der Hofparty haben die Stadtwerke Uslar GmbH am Freitagmittag ihre Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen eröffnet. Geschäftsführer Martin Adolph betonte vor Gästen aus Stadtverwaltung, Stadtrat, Stadtwerkeverband Südniedersachsen, vom Wasser- und Abwasserzweckverband Solling, aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, dass es nicht jede Firma schaffe, 125 Jahre alt zu werden.

Adolph versetzte seine Zuhörer in die Anfangszeit der Stadtwerke, als man zum Trinken noch zum Brunnen gehen musste, wenn man beispielsweise nachts wach wurde und Durst hatte. Es konnte auch vorkommen, dass dann Schlachtabfälle im Brunnen lagen und das Wasser schlecht war. Damals beschlossen Landrat und die Bürgermeister aus den Dörfern im Uslarer Land, eine Wasserleitung ins Ital zu bauen, die 1898 fertig wurde, dem Gründungsjahr der Stadtwerke.

1903 kam die Elektrifizierung, erinnerte Adolph an die Anfänge der Stromversorgung von der Lohmühle aus, in der das Elektrizitätswerk am heutigen Standort der Stadtwerke entstand. Der Fliesenboden im Maschinensaal stammt noch aus der Gründerzeit, erinnerte der Geschäftsführer.

In seinem Rückblick rief Adolph unter anderem den Ausbau der Infrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung, und an die Zeit, als mittags noch ganze Wohnviertel vom Strom genommen wurden, damit die Mittagsspitze nicht zu einer Leistungsspitze führte.

Weitere wichtige Ereignisse in der Stadtwerkegeschichte waren die Gebietsreform 1974 mit der Übernahme der Trinkwasserversorgung der Dörfer, die Übernahme des Abwasserbetriebs 1994 und die Übernahme des Uslarer Badelands 1998.

Gegenüber früher, als die Stadtwerke sich hauptsächlich um die Instandhaltung und Erneuerung der Infrastruktur gekümmert haben, sei man heutzutage zu 60 Prozent mit Regularien beschäftigt und nur zu 40 Prozent mit der Überprüfung der Technik. Wichtig sei heute aber vor allem die Zusammenarbeit in Verbünden, denn ganz allein sei das nicht mehr zu schaffen, sagte Adolph.

Blumen und Lob gab es aus den Händen von Geschäftsführer Martin Adolph (von links) für Pia Ilse und Andrea Böker für die Organisation des Stadtwerke-Jubiläums sowie für Dr. Daniel Althaus für die Vorbereitung der Ausstellung zum Tag der offenen Tür. © Frank Schneider

Seinen Rückblick beendete der Geschäftsführer mit einem Lob auf die Mitarbeiter: Auf sie wäre die ganze Zeit Verlass. Jeder könne stolz sein, Mitarbeiter zu sein und gewesen zu sein.

Das Thema griff Bürgermeister Torsten Bauer in seiner Ansprache gleich auf und lobte die Verbundenheit der Stadtwerkefamilie. Er hob zudem die Bedeutung der Stadtwerke als Versorger für Trinkwasser, Strom, Gas und als Entsorger für Abwasser hervor. Wichtig sei ihm, dass die Selbstständigkeit der Stadtwerke gewährt und das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist. Er habe für die Stadt, den Rat und die Bürger zu danken für die tägliche Arbeit der Stadtwerke, sagte der Bürgermeister an die Adresse aller Stadtwerkemitarbeiter. Dafür und für ein Buchgeschenk gab es Applaus.

Blumengeschenke als Dank für ihr Engagement zum Jubiläum überreichte Geschäftsführer Adolph an Stadtarchivar Dr. Daniel Althaus für die Arbeit zur Vorbereitung der Jubiläumsausstellung und die Stadtwerke-Mitarbeiterinnen Pia Ilse und Andrea Böker für die Organisation des Jubiläumsfestes. Die beiden Frauen leiteten den Dank weiter: Ohne die tatkräftige Unterstützung aller Mitarbeiter wäre das alles nicht möglich gewesen.

Auf dem Programm standen neben dem Tag der offenen Tür mit der Ausstellung noch ein Rahmenprogramm auf dem Stadtwerkegelände und abends eine Hofparty. fsd