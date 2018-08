700 Jahre Verliehausen: Dorffest entführte ins Mittelalter

Verliehausen. Die Sonne schien für die Verliehäuser im doppelten Sinn, die am Sonntag ein Dorffest feierten. Anlass war das „mindestens 700-jährige Bestehen“ des Ortes.

Das Fest hatte Ortsheimatpfleger und Ortsbürgermeister Friedbert Leßner initiiert. Es begann mit einem Gottesdienst in der alten Wehrkapelle. Pastorin Rita Sennert ging dabei auf die Geschichte ein. Anschließend eröffnete der Ortsheimatpfleger die Ausstellung, in der alte Dokumente präsentiert werden. „Das Für und Wider des Festes wurde im Ort lange diskutiert. Schließlich haben wir uns dafür entschieden, das Fest zu feiern“, erinnerte sich Leßner. Grundlage für die 700-Jahr-Feier ist das Lehnbuch von Herzog Otto von Braunschweig-Göttingen, genannt der Milde, in dem Verliehausen erstmals erwähnt wird.

Manche meinten, das Jahr 953 wäre die erste urkundliche Erwähnung, wobei es sich aber um ein anderes Verliehausen handelte. Andere wollten kein großes Fest feiern, weil die Feuerwehr in zwei Jahren ihr 125-jähriges Bestehen feiern wird. Schließlich fanden sich ein Dutzend Helfer und organisierten die „Mindestens 700-Jahr-Feier“.

Viel Arbeit im Stadtarchiv Uslar

Unzählige Stunden verbrachte Leßner im Stadtarchiv in Uslar. Wichtige Erkenntnisse brachte nach seinen Angaben vor allem das Kirchenarchiv. „Es ist wichtig, in die Vergangenheit zu schauen, um Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln“, erklärte Leßner. Im nächsten Jahr will er in die Unterwelt gehen. Vermutlich gibt es einen unterirdischen Gang von der ehemaligen Wehrkirche hin zu einem ehemaligen Küchemannshaus.

Die Kulturlandschaft in der Region beinhalte nach Ansicht von Uslars Bürgermeister Torsten Bauer viele Schätze. Er lobte das Engagement des Ortsheimatpflegers und aller Mitstreiter für die Festvorbereitung. Bürgermeister Bauer kündigte an, dass der Baustart für das neue Feuerwehrhaus in Verliehausen im kommenden Jahr ist.

Alte Handwerkskunst

Gegenüber der Kapelle auf der anderen Straßenseite gelangten die zahlreichen Festbesucher zum Hof von Susanne Behrens und Heinz Springer, auf dem alte Handwerkskunst gezeigt und ausprobiert werden konnte.

So konnten sich die älteren Besucher im Schmieden und die jungen Besucher bei Trockensteinmaurer Frank Byram im Steinmeißeln üben. Die Mittelaltergruppe „Hauer und Horn“ hatte ihr Lager im Hof aufgeschlagen und zeigte das Leben der Wikinger.

+ Sie spinnen und klönen: Zum Spinnetropp Varlousen gehören (von links) Susanne Antoni, Andrea Weichselbraun, Uschi Quast-Borgelt, Susanne Behrens sowie (nicht auf dem Foto) Andrea Sommer, Raphaela Görnhardt und Anke Fleischer. Verarbeitet wird Schafswolle aus dem Ort. © Foto: Roland Schrader

Die Mitglieder des von Uschi Quast-Borgelt und der verstorbenen Rosemarie Sommer gegründeten „Spinnetropp Varlousen“ saßen in alten Gewändern am Hofeingang an ihren Spinnrädern. Seit der Jahrtausendwende kommen sie allwöchentlich zum Klönen und Handarbeiten zusammen. Bereits am Samstag tanzten 200 Gäste in der auf dem Hof in der sogenannten „Otteschen Scheune“ beim „Dance up da deel“ bis tief in die Nacht. Discjockey Jürgen Budzinsky sorgte dabei für Stimmung.