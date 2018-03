Aktion in Fürstenhagen: Das Dorf soll wieder schöner werden

Fürstenhagen. Das Dorf soll wieder schöner werden: Bei der Neuauflage des Tages fürs Dorf sollen Bäume gepflegt und Müll aufgesammelt werden. Zum Dank wird es ein Essen geben.

Bei der Premiere des Tages fürs Dorf im vergangenen Frühjahr waren laut Ortsbürgermeister Jens Siebert 50 Einwohner aus Fürstenhagen mit dabei. Die Neuauflage des gemeinsamen Arbeitseinsatzes für ein schöneres Dorf soll am Samstag, 24. März, ab 10 Uhr stattfinden. Treffen mit Arbeitsgeräten und Treckern ist am Gasthaus Ackerhans.

Da soll es zum Abschluss der Aktion auch wieder ein Essen als Dankeschön geben, kündigte Siebert in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Ortsrates vor 32 Zuhörern im Gasthaus Ackerhans an. Etliche Bäume sollen gepflegt, Müll soll in der Feldmark eingesammelt und einige Verschönerungsarbeiten erledigt werden. Auch an der alten Schule solle mit Unterstützung durch den Heimatverein Hand angelegt werden.

8000 Euro Ortschaftsgeld für Fürstenhagen

Mit rund 8000 Euro Ortschaftsgeld ist Fürstenhagen nach Meinung von Jens Siebert ganz gut ausgestattet worden. Nach einstimmigem Beschluss des Ortsrates soll das Geld so ausgegeben werden, wie es fürs Dorf nötig ist. Und zwar für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Grünflächen.

Siebert informierte über eine Gewässerschau im und um den Ort, an der er erstmals teilgenommen hat. Sein Fazit: An etlichen Stellen würden etwa Grünschnitt oder Kompost an Uferböschungen abgelagert, was nicht sein dürfe. Es sei auch verboten, den Gewässerlauf eigenmächtig zu verändern oder sogar Wasser abzupumpen. Siebert kündigte an, dass später wohl an einigen Stellen noch Bäume im Fließbereich der Gewässer entfernt werden sollen.

Besprechungsraum für örtliche Vereine

Die angekündigte Schließung der Volksbank-Filiale in Fürstenhagen findet Siebert nicht gut. Die Bank habe die Öffnungszeiten schon so verändert, dass weniger Leute kommen, kritisierte der Ortsbürgermeister. Die Bank lasse die Menschen im Dorf alleine. Gleichzeitig sagte er, dass er den dann nicht mehr benötigten Raum der Volksbank gern nutzen würde.

Und zwar als Lager- und Besprechungsraum mit Tisch, Stühlen und Schrank für örtliche Vereine. Das Gebäude gehört der Stadt Uslar, die der Bank seit einigen Jahren die Schalterräume vermietet hat.

Diskussion über Kosten für den Friedhof

Keine Zustimmung von den anwesenden Einwohnern gab es für den Vorschlag von Siebert, den Friedhof in Eigenregie zu betreiben. Ihn ärgern die hohen Gebühren und Kosten, sagte Siebert. Mehrere Einwohner waren aber der Ansicht, dass die Kosten alleine vom Dorf nicht zu stemmen seien, weil immer mehr Leute kostengünstige Alternativen für die letzte Ruhestätte wählen und der Erhalt des Friedhofes im Dorf in Zukunft deshalb wohl noch kostspieliger werde.

Vor 25 Jahren sei man froh gewesen, dass die Stadt den Friedhof übernommen habe, erinnerte Reinhold Gronemann. Bei der jetzigen Regelung bleibe dem Ort sicher viel Ärger erspart, meinte der frühere Vorsitzende des Turn- und Sportvereins.

