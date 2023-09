Alles strahlt beim Pekermarkt - Stadtfest lockt mehrere Tausend Besucher an

Zum Pekermarkt gehört ein Pekeressen: Silke Meyer von der Fleischerei Kraft überreichte Daniel Henze ein Pekeressen, das traditionell aus Mett, Zwiebeln und Kartoffeln besteht. 300 Portionen gingen weg. © Roland Schrader

Uslar – Die Erfolgsgeschichte des Uslarer Pekermarktes erhielt am Sonntag ein weiteres Kapitel. Das Leben pulsierte in der ganzen Solling-Stadt. Sonne satt und viele zufriedene Besucher erfreuten auch die Organisatoren.

Vorne weg stand die Kammerbornerin Leah Bunke, die jetzt bei der Stadt Uslar für die Organisation der Märkte zuständig ist und die vergangenen Tage im Dauereinsatz war. Sie freut sich über das gute Wetter, das für ein gut besuchtes Stadtfest und für gute Laune unter den Leuten gesorgt hat. Die große Resonanz war nicht nur in der Innenstadt zu sehen, sondern auch an den gefüllten Parkplätzen drumherum. Leah Bunke spricht von mehrere tausend Besuchern. Wichtig war ihr eine gute Mischung im Angebot und vor allem auch schöne Stände anzubieten – nach dem Motto Qualität vor Quantität und kein Ramsch.

Liveact: Die Red-Stars aus Hann. Münden marschierten über die Partymeile und stoppten für Ständchen. © Roland Schrader

Ausdrücklich lobt sie den städtischen Bauhof, ohne dessen Hilfe nichts ginge. Zur Eröffnung hatte Uslars Bürgermeister Torsten Bauer mit Kartoffelkönigin Michelle Deutschler und Redner Bode (Jürgen Fischer) den Pekermarkt eröffnet, das bunte Programm gelobt und Einsatz von Leah Bunke (neue Organisatorin der Märkte), Hans-Jörg Helmbrecht (Organisaor des Musikprogramms) und Stefanie Möhlenhof (Organisation) gelobt und Blumen überreicht. Auch Bauer stellte den Einsatz des Bauhofs heraus.

Stand der Jugendfeuerwehr mit Rauchhaus und (hinten, v. l.) Lars Schröder, Natalie Brömsen, Felix Pauluweit, Holger Wilke, Fabian Konrad, vorn Marcel und Malina Thamm. © Roland Schrader

Die Entscheidung, den Pekermarkt nur am Sonntag zu veranstalten, habe der Stadtrat getroffen. „Beide Konzepte, ob der Pekermarkt an einem oder an zwei Tagen stattfindet, haben etwas für sich“, sagte Bauer. Entweder, es konzentriere sich auf einen oder auf zwei Tage. Bei zwei Tagen gäbe es am Samstagabend traditionell eine Party, die dieses Mal entfiel. Falls es nächstes Jahr wieder auf zwei Tage ausgedehnt werden sollte, müsste diese Entscheidung von den Geschäftsleuten mitgetragen werden, so Bauer.

Von Roland Schrader