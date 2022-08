Petra Möhle aus Uslar als Funktionärin bei der Leichtathletik-Europameisterschaft

Von: Jürgen Dumnitz

Treffen auf der Zuschauertribüne: Petra Möhle (links) und der frühere Uslarer Sportlehrer Wilhelm Holz bei der Europameisterschaft in München. FOTO: Benjamin Heller © Benjamin Heller

Uslar – Noch bis Sonntag werden in München die European Championships ausgetragen. Da geht es auch um die Europameisterschaft in der Leichtathletik. Aus Uslar ist Petra Möhle als Funktionärin mit dabei.

In welcher Funktion nehmen Sie an der Europameisterschaft teil?

Ich bin seit 2006 Vizepräsidentin Wettkampforganisation im Niedersächsischen Leichtathletikverband und in München eine von drei „Competition Directors“ (Wettbewerbs-Direktoren) für die Meisterschaft. Wir haben die zahlreichen Aufgaben untereinander aufgeteilt.

Waren Sie im Vorfeld schon der Organisation beteiligt?

Ja, seit Mai 2020 bin ich in die Organisation eingebunden, um auf ehrenamtlicher Seite das total engagierte hauptamtliche Team, das verständlicherweise nicht nur aus Leichtathletik-Experten besteht, zu unterstützen.

Im Technikraum des Münchner Olympiastadions: Von hier aus regelt Petra Möhle (links) mit zwei weiteren „Competition Directors“ den Einsatz der Wettkampfrichter während der Leichtathletik-Europameisterschaft. © Kerstin Novotny

Was ist der Arbeitsbereich im Olympia-Stadion?

Im Vorfeld war ich mit für die Organisation der Generalprobe, einem U 20-Länderkampf mit Teilnehmern aus vier Nationen, beteiligt. Außerdem bin ich Bindeglied zwischen dem lokalen Organisationsbüro und dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Zudem habe ich unter anderem bei der Erstellung des Mitarbeiter-Handbuchs mit Infos für die Kampfrichter und Helfer mitgewirkt. Vor den Wettkämpfen begleite ich die täglichen Abnahmen der Wettkampfstätten und den Aufbau von Technik und TV. Während der Wettkämpfe führe ich mit Regie über die Kampfrichter, damit die Disziplinen anhand eines auf 30 Sekunden getakteten Drehbuchs „abgewickelt“ werden und möglichst alle Momente für die Zuschauer im Stadion und vor dem Fernsehen erlebbar sind.

Haben Sie Kontakt zu den Athletinnen und Athleten?

Zu den Leichtathleten direkt habe ich keinen Kontakt. Aber die in den Interviews ausgestrahlte Freude von ihnen entschädigt allein schon für das Engagement.

Haben Sie schon Autogramme gesammelt?

Während der Arbeitseinsätze dürfen wir uns keine Autogramme holen oder Fotos machen. Und wegen der Vor- und Nachbereitung der Wettkämpfe sind die Athleten meist nicht mehr da, wenn ich Zeit hätte. Mir ist es viel wichtiger, dass die Athleten aufgrund der guten Vorbereitung Top-Leistungen bringen und Spaß haben.

Wie empfinden Sie das große Zuschauerinteresse im Stadion?

Die gefüllten Ränge insbesondere während des Zehnkampfes waren absolut überwältigend. Eine solche Stimmung wie am Dienstagabend habe ich noch bei keiner anderen Leichtathletik-Veranstaltung erlebt.

Wie sind die Eintrittskarten an den Mann und die Frau gebracht worden?

Ausrichter der European Championship ist die Olympiapark München GmbH. Wegen der lange geltenden Corona-Beschränkungen musste in den vergangenen Monaten tatsächlich noch viel Werbung gemacht werden. Aber die teilnehmenden Athleten locken zudem zahlreiche Tagesbesucher ins Stadion.

Wo sind Sie als Funktionärin untergebracht?

Wir wohnen in einem guten Hotel unweit des Olympiaparks. Trotz wenig Schlaf ist der Aufenthalt angenehm und ich starte immer gut in den Tag. Ich bin absolut begeistert und jetzt schon traurig, wenn ich daran denke, dass das Erlebnis nur noch kurze Zeit dauert.

Ist das Ihr erster Einsatz bei einer EM?

Nein, zuvor war ich bei der Weltmeisterschaft 2009 und der EM 2018 in Berlin sowie bei der Team-EM 2014 in Braunschweig als Mitarbeiterin dabei. Weil ich gerne organisiere, interessiert mich immer die Gesamtorganisation. Bei den European Championships hier in München müssen ja neun Sportarten (Leichtathletik, Radsport, Kunstturnen, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvolleyball, Tischtennis und Sportklettern) untereinander abgestimmt werden.

Was sind die besonderen Herausforderungen?

Die Einhaltung des straff getakteten „Drehbuchs“ mit dem Ziel, alle spannenden Momente und im besten Fall jede besondere Leistung eines Athleten erlebbar zu machen. Abweichungen durch den Wettkampfablauf machen Stress. Das Fernsehen ist darauf angewiesen, dass wir unsere Mitarbeiter per Funk anleiten, die abgestimmte optimale Taktung der Wettkämpfe einzuhalten.

Macht Ihnen das Spaß oder ist alles eine Pflichtaufgabe?

Nein, das ist für mich absolut keine Pflichtaufgabe. Als ich gefragt wurde, ob ich Teil des Organisationskomitees sein möchte, habe ich genau eine Minute nachgedacht und dann zugesagt. Es ist für mich eine große Ehre, in so verantwortungsvoller Position dabei sein zu dürfen. Ich hätte aber auch jede andere Aufgabe gemacht, um die unvergesslichen Momente live miterleben zu können. Es fühlt sich an wie das Leben in einer großen Familie, in der alle das gleiche Interesse haben. Mein älterer Bruder Frank begleitet mich und gefreut habe ich mich über eine Nachricht unseres jüngeren Bruders Sven, der uns um die Teilnahme hier in Bayern beneidet. Er hält uns in unserer Familie den Rücken frei, indem er bei unseren Eltern sehr präsent ist.

Sind sie für den freiwilligen Einsatz von der Stadt Uslar als Arbeitgeber freigestellt worden?

Nein, ich wurde leider nicht freigestellt. Aber ich opfere meine Urlaubstage sehr gerne für eine solche Veranstaltung.

Glauben Sie, dass die EM eine gute Werbung für die Leichtathletik ist?

Ja, wir müssen auf jeden Fall versuchen, den Schwung der EM in die Landesverbände und die Vereine zu übertragen. Genaue Ideen habe ich aber noch nicht. Jeder, der hier Teil der Veranstaltung ist, muss davon schwärmen und so Kinder und Jugendliche begeistern, aber auch Ehrenamtliche motivieren, ein Teil der Leichtathletik-Familie sein zu wollen.

Zur Person: Petra Möhle (52) lebt in Uslar und ist Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Seit ihrem achten Lebensjahr ist sie vor allem durch ihren „Papa“ begeistert von der Leichtathletik. Sie war lange als Läuferin und in Technik-Disziplinen aktiv. Von 1985 an war sie auf Kreisebene unter anderem als Jugendwartin engagiert. Seit 1998 ist sie ehrenamtlich auf Landesebene im Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV) dabei. Möhle ist seit 19 Jahren Mitglied des OLV Uslar und seit 2006 Vizepräsidentin Wettkampforganisation im NLV und dadurch auch ab und zu auf Bundesebene tätig. Im November will sie erneut als Vizepräsidentin kandidieren. jde