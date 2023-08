Am Rande der Katastrophe - Die Inflationskrise vor 100 Jahren im Solling

Die Teufelsmühle von Schönhagen. Auch hier stahlen Diebe Getreide. © Stadtarchiv Uslar

Uslar – Die ersten Augustwochen des Jahres 1923 waren warm und trocken. Doch die zahlreichen Wirtshäuser des Sollings und des Wesertals blieben oft leer, da ein kleines Glas Bier unerschwingliche 15 000 Mark kostete.

In den frühen 1920er-Jahren führte eine zunehmende Geldentwertung zu einer tiefgreifenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise in Deutschland. Rentner und kleine Beamte, Angestellte und Arbeiter verelendeten in der Hyperinflation, da ihr Geld stündlich an Wert verlor.

Im Solling und im Wesertal verhungerte niemand, denn die meisten Familien der Unter- und Mittelschicht bestellten große Gärten oder betrieben eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft. Aber auch die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln wurde schwierig, da Felddiebstähle an der Tagesordnung waren.

In Uslar taten sich schließlich 32 Männer zu einer „Ehrenfeldwache“ zusammen, die in den Erntewochen nachts Felder und Gärten bewachte. Die Uslarer Stadtverwaltung stattete ihren bewährten Vorarbeiter Heinrich Krenzer mit einer Pistole aus, mit der er die Obstbäume in der Feldmark beschützen sollte. Da auch die Brotpreise anstiegen, mussten nicht selten ein paar Pellkartoffeln das Frühstücksbrot ersetzen.

Aufruf von Landrat Gustav Fischer in den Sollinger Nachrichten vom 23. August 1923. © Stadtarchiv Uslar

Gegen die weit verbreitete Kriminalität kamen die wenigen Polizisten nicht an. Diebe entwendeten Getreide in der Schönhäger Teufelsmühle und Wurst, Speck und Schinken im Sollinger Brunnen von Bodenfelde. In Uslar stahlen sie einem Bäcker Eier, Butter und Mehl, in Eschershausen Landwirt Hartmann einige Dosen Wurst, Eier, Wolle und Bargeld. In Heisebeck wurde dem Waldarbeiter Schminke die Wäsche von der Leine gefleddert. Selbst Bahnfahrten waren nicht ungefährlich. Im Ertinghäuser Tunnel betäubte ein Dieb eine Dame mit einer chemischen Substanz und raubte ihr einen wertvollen Platinring. Im Kreis Uslar verschwanden im Sommer 1923 auch zahlreiche Katzen und Hunde spurlos. Die Polizei vermutete, dass junge Burschen deren Felle verkauften.

Straßenüberfälle, die manchmal am helllichten Tage stattfanden, wurden vor allem aus dem nördlichen Solling gemeldet. Da auch Kohlen knapp und teuer waren, fielen viele Züge aus. In den Dörfern häuften sich Holzdiebstähle, und die vom Sollingverein aufgestellten Ruhebänke für Wanderer landeten in den Öfen. Gegen die gut organisierten und mit Gewehren aus dem Ersten Weltkrieg ausgerüsteten Wilderer waren die Forstbeamten ohnehin machtlos.

Da die Preise für Leder exorbitant angestiegen waren, fehlte es in vielen Familien an Schuhwerk. Das hatte zur Folge, dass bei schlechtem Wetter des Öfteren arme Kinder unfreiwillig den Schulunterricht schwänzten. In Lippoldsberg stellte der Steinhauer Wilhelm Nückel aus Lederresten und Pappelholz Schlappen für seine Kinder selbst her. Bei Starkregen oder Schnee mussten sie zu Hause bleiben.

Auch die Preise für Textilien aller Art gingen durch die Decke. In Fürstenhagen und zahlreichen anderen Dörfern der Region säten Bauern deshalb im Frühjahr 1923 wieder Flachs aus, holten ihre verstaubten Webstühle vom Dachboden und produzierten wieder Leinen und Beiderwand – für den Eigenbedarf und als Tauschware. Eine in der Mühle von Vernawahlshausen eingerichtete Brech- und Hechelmaschine erleichterte die Flachsarbeit. » ARTIKEL UNTEN

Von Dr. Wolfgang Schäfer