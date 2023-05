Anbau nach Plan - Richtfest für Erweiterung der Volpriehäuser DRK-Kindertagesstätte

Von: Frank Schneider

Das Richtfest verfolgten auch zahlreiche Kinder der DRK-Kindertagesstätte Volpriehausen, im Hintergrund sind auf dem Anbau die Handwerker mit Zimmermeister Jens Grobecker (oben links) beim Richtspruch zu sehen. © Frank Schneider

Volpriehausen – Zimmermeister Jens Grobecker aus Rüdershausen stand am Freitag auf dem Anbau der DRK-Kindertagesstätte Volpriehausen und löste bei den Kindern unten auf der Straße Erstaunen aus, als der „nach alter Sitte das Glas in Eure Mitte“ warf: Es zerschellte auf dem Bau und in sicherem Abstand zu den Kindern und war für sie übersetzt der symbolische Akt und Glücksbringer zum Ende des Richtfests, an dem Grobecker allen, die das Haus betreten, Glück und Gottes Segen wünschte.

Beim traditionellen Richtfest hatte der Zimmermeister Bauherrn, Handwerkern und Zimmerleuten zugeprostet, bevor Vorstandsvorsitzende Petra Reußner vom DRK-Kreisverband Göttingen-Northeim als Träger und Bauherr allen Beteiligten für das schöne Werk dankte: Baufirmen, Stadt und Politik, den Gremien der Kindertagesstätte, ihrer Leiterin Maria Brisic und nicht zuletzt Eltern und Elternvertretern.

Uslars Bürgermeister Torsten Bauer stellte fest, dass ein Richtfest zeige, dass sich etwa bewege, und erinnerte an die Vorgeschichte: 2018 wurde erstmals die Raumproblematik in dem Kindergarten besprochen. Es folgten weitere Termine und Beschlüsse sowie die Planungsarbeit des Architekturbüros.

Im August 2022 lag die Baugenehmigung vor, im Februar 2023 folgte die Grundsteinlegung, erinnerte Bauer: „Beim Richtfest kann man sich erstmals eine konkrete Vorstellung von dem machen, was hier entstehen wird.“ Er sprach von einer strategischen Kita-Planung, die im Einklang mit dem Bedarf an Betreuungsplätzen stehe. Bauer brachte als Geschenk einen Fühlkasten mit.

Volpriehausens Ortsbürgermeisterin Sonja Gierke nannte die Erweiterung der Kita ein gutes Zeichen für den Bollert.

Für den Abschluss des Richtfests sorgten die Kinder mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker seh’n“, bevor es zum Imbiss ging.

Die Bauarbeiten zur Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte Volpriehausen haben Anfang Februar begonnen. Sie umfasst eine zweite Krippengruppe sowie die Vergrößerung des Speiseraums im Erdgeschoss, die Verlagerung des Büros im Erdgeschoss und eine Verlagerung und Vergrößerung des Personalraums im Obergeschoss.

Bisher verlaufe alles nach Plan und auch im finanziellen Rahmen von Baukosten in Höhe von 750 000 Euro, sagte Architekt Oliver Strupeit (Dransfeld) beim Richtfest auf Nachfrage. Derzeit sind die Ausbaugewerke an der Reihe, dann folgen die Technik-Gewerke (Heizung, Lüftung, Sanitär), anschließend Innenputz. Beteiligt sind auch örtliche Unternehmen wie die Tischlerei Grund und Käding-Elektrotechnik. Die neue Kindergruppe soll ab 1. Oktober starten, hieß es zum Zeitplan.

Derzeit gibt es in der DRK-Kindertagesstätte Volpriehausen eine Krippengruppe mit 15 Kindern und zwei Kindergartengruppen mit zusammen 46 Kindern. fsd