Anlaufstellen für die Bevölkerung - Stadt und Flecken benennen Notfall-Anlauf-Punkte

Anlaufpunkt im Katastrophenfall: Für die Einwohner der Kernstadt Uslar ist das alte Rathaus an der Langen Straße 1 der richtige Notfall-Anlauf-Punkt. Im Katastrophenfall sitzen dort Menschen, die in Gefahrensituationen (etwa bei längerem Stromausfall) Ansprechpartner sind. © Jürgen Dumnitz

Uslar/Bodenfelde – Die Stadt Uslar und der Flecken Bodenfelde haben die Notfall-Anlauf-Punkte (NAP) für die Bevölkerung in Gefahrensituationen festgelegt. In den Uslarer Dörfern sind das die Feuerwehrgerätehäuser, nur in Allershausen und Ahlbershausen müssen die Einwohner in die Gemeinschaftshäuser kommen, wenn nichts mehr geht.

Für die Einwohner der Kernstadt Uslar ist das alte Rathaus die richtige Anlaufstelle. In der Gemeinde Bodenfelde müssen die Bodenfelder das Rathaus an der Amelither Straße aufsuchen, die Wahmbecker müssen ins Dorfgemeinschaftshaus kommen und die Einwohner der Bergdörfer Amelith, Nienover und Polier in die alte Schule (Dorfgemeinschaftshaus) nach Amelith.

Nofall-Anlauf-Punkte sind damit ausgewiesene Gebäude oder Räume, in denen Einwohnern der einzelnen Orte geholfen werden kann. Etwa bei einem längeren Stromausfall, wenn weder das Internet noch das Mobilfunknetz funktionieren und unbedingt ein Notruf erfolgen muss. Dann werden die NAPs, für die im Haushalt der Stadt Uslar 10 000 für die Einrichtung vorgesehen sind, besetzt und man kann sie nutzen. Die eingeteilten und geschulten Helfer in den NAPs verfügen über ein Notstromsystem und ein sicheres Kommunikationsnetz, über das weitere Hilfe angefordert werden kann.

Halten Katastrophen-Broschüren parat: Uslars Bürgerbüro-Mitarbeiter Herbert Poncelet (links) und Gabriele Grützner geben die Alarm-Heftchen gern heraus. © Jürgen Dumnitz

Die Notfall-Anlaufstellen leiten Hilfsanfragen weiter, halten Informationen vor und können beispielsweise Feuerwehr, Rettungsdienst oder einen Notarzt anfordern. Weil ja bekannt ist, dass im Notfall jede Sekunde zählt.

Eingerichtet wurden die Notfall-Anlauf-Punkte für den Katastrophenfall. Für Unwetter mit weitreichenden Folgen, bei Überschwemmungen oder längeren Stromausfällen. Eben in Situationen, wo nicht mal fix telefoniert werden kann.

Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz gibt auf seiner Internetseite (bbk.bund.de) zu Notfällen wichtige Empfehlungen und hält Checklisten für die persönliche Notfallvorsorge parat. Auch der Landkreis Northeim gibt auf seiner Internetseite (landkreis-northeim.de/ordnung-und-veterinaerwesen/notruf-und-notfall/nofall-anlauf-punkte-nap) Hinweise und ebensio die Stadt Uslar (uslar.de) und der Flecken Bodenfelde (bodenfelde.de).

Laut Uslars Bürgermeister Torsten Bauer sollen zeitnah noch gedruckte Flyer für jede Stadt, jede Gemeinde und jedes Dorf im Kreis zur Verfügung stehen. Wenn diese eingetroffen sind, können sie in den Bürgerbüros der Stadt Uslar und des Fleckens Bodenfelde abgeholt werden.

Dort gibt es auch ein orangefarbiges Ratgeberheftchen für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen mit dem Titel „Katastrophen Alarm“. Das 68-seitige Heftchen ist ebenfalls kostenlos und eine wichtige Handreichung, heißt es aus der Uslarer Stadtverwaltung.

Allen Einwohnern empfehlen die Verwaltungen, sich mit dem Thema Katastrophenschutz und Hilfsangeboten zu beschäftigen. Man werde den Ablauf in den einzelnen Orten sicher auch noch üben, kündigt Torsten Bauer an.

