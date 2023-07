Aurora ist schon gut gebucht - Baumhaushotel Solling weiht neues Objekt ein

Das neue Baumhaus Aurora steht auf stählernen Stelzen und holt mit großen Fensterfronten und einem ausladenden Balkon die Natur direkt in den Raum. © Gudrun Porath

Schönhagen – Bis zu 4,50 Meter hoch über der Wiese thront das jetzt offiziell eröffnete zehnte „Baumhaus“ des Baumhaushotels Solling. Geschäftsführer Stefan Brill freute sich, dass das neue Haus mit dem Namen Aurora bereits gut gebucht ist und bedankte sich insbesondere bei Dirk Michael Lange vom Ingenieur- und Planungsbüro Lange, der viel Herzblut und „Gehirnschmalz“ in das Projekt gesteckt habe.

Bei diesem Haus, so Stefan Brill, sei alles anders als bei den anderen Baumhäusern: „Das fängt schon damit an, dass die Bäume fehlen. Die müssen wir noch pflanzen.“ Aurora, was übersetzt Morgenröte bedeutet, heißt das Haus nicht ohne Grund. Wer in dem großen Doppelbett liegt, das den Hauptraum des Hauses beherrscht, kann über die große Fensterfront Richtung Osten direkt in den Sonnenaufgang schauen.

Wer lieber den Himmel beobachten möchte, braucht nur den Blick gen Decke zu richten. Dort findet sich ein großes rundes Oberlicht, das den Blick auf den Himmel und bei Nacht auf die Sterne freigibt. Im Badezimmer des Hauses, das sich mit Dusche und WC im Komfort deutlich von den anderen Baumhäusern unterscheidet, haben die Planer ein besonderes Gimmick eingebaut: Der Spiegel mit Rundum-Beleuchtung über dem Waschbecken ist an einem Fensterladen befestigt, in den oben ein Herz gesägt wurde, durch das Tageslicht fällt. Klappt man den Fensterladen zur Seite, befindet sich dahinter ein Fenster.

Seit 2021 wurde der ökologisch nachhaltige Bau geplant, sagt Stefan Brill. Dass er erst jetzt bis auf die noch fehlende Photovoltaikanlage fertig wurde, hat mit der Corona-Pandemie, Lieferengpässen und gestiegenen Kosten zu tun. Es sei gut, dass man zwischendurch einfach abgewartet habe, bis die Holzpreise wieder gefallen sind. Das vollständig nach neuesten Standards ökologisch gedämmte Haus besteht zu großen Teilen aus heimischen Hölzern. Außen wurde Lärchenholz verwendet, im Innenraum finden sich Eichendielen als Bodenbelag und Kiefer an Wand und Decken. Auch alle Möbel sind aus Vollholz. Nur ein Schrank fehlt noch, so Stefan Brill.

Alles in allem sind für das Haus mit 42 Quadratmetern Grundfläche Baukosten entstanden, für die man auch ein Einfamilienhaus bekommen könnte, sagt Brill. Der Geschäftsführer des Baumhaushotels bedankte sich für die Förderung durch die N-Bank, übte aber auch Kritik an der überbordenden Bürokratie, die mit den Förderanträgen verbunden sei.

Zu der offiziellen Eröffnung des jüngsten Baumhauses waren auch Vertreter der Ortsfeuerwehr Schönhagen, Uslars Bürgermeister Torsten Bauer und Vertreter der beteiligten Firmen aus der Region gekommen, die Brill lobend hervorhob. Am Bau beteiligt waren die Uslarer Firmen Muratovic (Tiefbau), Heese (Dach und Terrassenabdichtung), Käding (Elektro, SAT und Internet), Teuteberg (Sanitär und Klima), Krause (Fliesen) und Jaros Gerüstbau, sowie Schwab, Bodenfelde (Fenster, Möbel), Metallbau Just, Holzminden (Stahlbau), Schiller, Beverungen (Holzbau, Fassaden und Treppe), Elwischger, Dassel (Trockenbau), Victor Stahl, Rüdershausen (Malerarbeiten) und Raumausstattung Vespermann, Moringen. zyp

Baumhaushotel Solling: In der Loh, Schönhagen, Büro Uslar, Kurze Str. 2, Tel. 05571/91 93 05, E-Mail: info@baumhaushotel-solling.de, Internet: baumhaushotel-solling.de. Die Übernachtungspreise in den Baumhäusern reichen von 165 Euro bis 255 Euro pro Nacht im neuen Komfort-Baumhaus Aurora.