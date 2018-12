Ausbaupläne für Lange Straße bereiten Anliegern in Nienover Sorgen

Dauerthema in Amelith: Die Lange Straße ist noch nie fach- und sachgerecht neu aufgebaut worden. Jetzt haben die Ortsratsmitglieder wegen des desolaten Zustandes einen Neuausbau gefordert und etliche Anlieger dagegen aufgebracht. Archivfoto: Jürgen Dumnitz

Polier. Ziemlich unterschiedliche Ansichten prallten in der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Nienover zusammen. Es ging um das Thema Straßenausbau und die damit verbundene Finanzierung.

Letztlich stimmte der fünfköpfige Ortsrat einstimmig der Beibehaltung der bisherigen Straßenausbaubeitragssatzung des Fleckens Bodenfelde und einer Erhöhung der Realsteuersätze für Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) zu. Zusätzlich soll – vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates – die Möglichkeit einer gestaffelten Zahlung des Anliegerbeitrags möglich werden.

Etliche der gut 20 Zuhörer aus den Bergdörfern machten die Diskussion an der ausstehenden und vom Ortsrat bereits befürworteten Grunderneuerung der Langen Straße in Amelith fest. Sie forderten Zahlen für den Ausbau und eine grobe Schätzung darüber, mit wie viel Geld sie sich als Grundstückseigentümer an dem Ausbau beteiligen müssen. Außerdem müssten etwa schwere Holzlaster, die die Straße nach Ansicht der Anwohner hauptsächlich kaputt fahren, mit zur Kasse gebeten werden.

Das alles war aber gar nicht Gegenstand der Beratungen im Ortsrat. Vielmehr ging es darum, wie Straßenausbaumaßnahmen im Gebiet des Fleckens Bodenfelde künftig finanziert werden sollen, nachdem in Niedersachsen seit April 2017 gesetzlich auch andere Modelle möglich sind.

Nach der im Flecken gültigen Straßenausbaubeitragssatzung von 2011 müssen Grundstückseigentümer abhängig von der Größe ihres Hauses und Grundstücks rund 75 Prozent der Kosten für den Straßenneubau (nicht Reparaturen) bezahlen.

„Das wurde in der Vergangenheit vor allem von Betroffenen oft als ungerecht bezeichnet“, sagte Bodenfeldes Bürgermeister Mirko von Pietrowski und verwies auf das Beispiel der Straße Am Kahlberg in Bodenfelde.

Die Straße bestehe zwar, sei aber nach wie vor in einem schlechten Zustand und bisher nur repariert worden. Als sie 2008 mit Geld der Anwohner ausgebaut werden sollte, gab es Proteste und ein Umschwenken der Lokalpolitik.

Klare Richtung

Wenn Anwohner sich finanziell beteiligen sollen, hieße es oft, dass die Straße eigentlich noch gut sei. Müssten Anwohner kein Geld zahlen, wecke das Begehrlichkeiten und man höre Forderungen zum sofortigen Neuausbau, hieß es in der Diskussion.

Der Flecken müsse eine klare Richtung vorgeben, wie er mit der seit 20 bis 30 Jahren und länger unberührten und stetig verschlechterten Infrastruktur der Straßen umgehen will, forderte der Bürgermeister.

Ein von der SPD-Gemeinderatsfraktion eingebrachter Antrag, die Konzessionseinnahmen des Fleckens (rund 130 000 Euro pro Jahr) für die Finanzierung des Straßenbaus zu verwenden, wurde im Ortsrat Nienover – ebenso wie mittlerweile im Ortsrat Wahmbeck und im Finanzausschuss – abgelehnt. Dieses Geld fehle an anderer Stelle im Haushalt, hieß es zur Begründung.

Auch der Vorschlag nach jährlich wiederkehrenden Sonderbeiträgen von allen Einwohnern des Fleckens für den Straßenbau fand keine Zustimmung. Das letzte Wort zum Straßenbau hat der Gemeinderat, der am Donnerstag, 20. Dezember, ab 19 Uhr öffentlich im Gasthaus Zur Krone in Bodenfelde tagt.