Autofahrt eines 21-Jährigen endet vor einem Straßenbaum

Von: Jürgen Dumnitz

Nicht mehr fahrbereit: Das Auto eines jungen Mannes, der keine Angaben zum Hergang machte. © Jürgen Dumnitz

Wiensen - Einer zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen-Besatzung kam eine Situation am Sonntagmorgen um 6.56 Uhr auf der Kreisstraße 449 in der Ortsdurchfahrt Wiensen ungewöhnlich vor. Ein junger Mann saß bei laufendem Motor angeschnallt am Steuer seines Autos, das an einem Baum stand.

Sie informierte die Polizei. Die traf einen unverletzten 21-Jährigen aus einem Bodenfelder Ortsteil an, der keine Angaben zu der Situation machen wollte.

Aufgrund von Spuren ist er vermutlich auf Höhe des Dorfgemeinschaftshauses quer über die Straße und frontal gegen den Baum gefahren. Die Ortsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle, bis es abgeschleppt wurde. Weil der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurde dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei fragt nach Zeugen, die sich unter Telefon 0 55 71/80 06 0, melden sollen.