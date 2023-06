Uslarer Badeland kommt unter die Lupe

Von: Hans-Peter Niesen

Gut genutzt wird das Uslarer Badeland auch in den frühen Abendstunden, freut sich Schwimmmeister Thomas Scholz (links). © Hans-Peter Niesen

Dass das in inzwischen arg in die Jahre gekommene Uslarer Badeland auf jeden Fall erhalten werden soll, war übereinstimmende Meinung im städtischen Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung, am „wie“ schieden sich während der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend in der historischen Rathaushalle jedoch die Geister.

Uslar – Am Ende setzte sich ein gemeinsamer Antrag von SPD, Unabhängiger Wählergemeinschaft (UWG), FDP und Bunter Ratsgruppe gegen die Stimmen der CDU durch. Nach ihm soll jetzt – unabhängig von der bereits beschlossenen Sanierung von Dach, Lüftung und Fensterfront – in drei Schritten vorgegangen werden:

- Die Stadt Uslar gibt eine Bestandserfassung der technischen Anlagen im Bad in Auftrag. Daraus soll ein Modernisierungsplan abgeleitet werden, der die erforderlichen Investitionen in den Erhalt und die Erneuerung der technischen Anlagen für die kommenden Jahre darstellt.

- Zweitens soll ein Gebäudegutachten den aktuellen Zustand mit einem Schwerpunkt auf künftige Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen einschließlich Wasserrutsche darstellen.

- Im dritten Schritt sollen die technischen Anlagen des Badelands einschließlich Heizung so konzipiert werden, dass ein möglichst klimaneutraler Betrieb gewährleistet werden kann.

Stefanie Kurz (für die FDP) sagte, es gehe bei dem Antrag um den Erhalt des Badelandes und um das Wissen, „was auf uns zukommt“. Die Wichtigkeit des Bades machte sie unter anderen daran fest, dass inzwischen jedes fünfte Kind nicht mehr schwimmen könne. „Wir brauchen das Bad nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für unsere Bürger und Touristen.“ Über die Technik sagte sie, sie sei „erschreckend alt“.

Die Meinungen der Fraktionen

Marlene Staab (Grüne/Bunte Ratsgruppe Uslar/BRU) kritisierter den „immens hohen“ Energieverbrauch. „Die Kosten sind explodiert.“ Sie forderte das Mitbedenken der Klimaneutralität.

Uslars Bürgermeister Torsten Bauer (CDU) wollte lieber auf den „Sachverstand vor Ort“ bauen. „Wir haben Fördermittel eingeworben und die werden jetzt eingesetzt.“ Er sieht die anstehende Modernisierung in der Umsetzungsphase. Uwe Dickhut (CDU) forderte, „den beschrittenen Weg weiterzugehen“. Ausschussvorsitzender Stephan Sielhorst (CDU) sagte: „Wir haben beschlossen, dass wir Zuschüsse an den Betreiber zahlen. Alles andere wäre nicht aufrichtig. Deshalb stimmen wir nicht zu.“

Betrieben wird das Uslarer Badeland seit 2012 von einer Bürgergenossenschaft. Zum Badeland gehören ein 25-Meter-Becken, ein Nicht-Schwimmer- und ein Baby-Becken sowie eine 80 Meter lange Riesenrutsche. (Hans-Peter Niesen)