Bergmann spendet Paradeuniform - Kali-Bergbau-Museum freut sich über neue Exponate

Spendenübergabe vor dem Kali-Bergbau-Museum Volpriehausen mit Emil Kwasny (links) und Ortsheimatpfleger Christian Kauke. © Kali- Bergbau-Museum Volpriehausen

Volpriehausen – Über eine großzügige Sachspende freut sich das Kali-Bergbau-Museum Volpriehausen: Christian Kauke, Ortsheimatpfleger des Heimatvereins Volpriehausen, nahm mehrere außergewöhnliche Exponate aus dem Kohle- und Erzbergbau entgegen.

Emil Kwasny, Jahrgang 1958, hat im vorigen Jahr das Museum in Volpriehausen besichtigt. Er zeigt sich beeindruckt von der Vielfalt der ausgestellten Exponate aus dem Kalibergbau und der fachkundigen Führung. Und so reifte bei ihm die Entscheidung, die aus seiner aktiven Zeit im Bergbau befindlichen Exponate dem Kali-Bergbau-Museum zu spenden.

Kwasny war nach seiner Ausbildung zum Knappen, dem Besuch der Technikerschule und der Fachhochschule Bergbau in Bochum als Steiger, Revier-, Fahr- und Obersteiger tätig. Es handelt sich im Einzelnen um einen Bergmännischen Kittel (Paradeuniform), verschiedene Meterstöcke – auch Meterlatten genannt – und eine Bergbarte – eine Axt, die bei Paraden getragen wird. Besonders anschaulich wird der Kohlebergbau des Ruhrgebietes auf einer überreichten Karte aus dem Jahre 1989 mit allen damals noch aktiven Bergwerken. Christian Kauke dankte für die Spende und will mit Kwasny in Kontakt bleiben.

Das Kalibergbau-Museum in Volpriehausen, Wahlbergstraße, wurde 1985 von Mitgliedern des Heimatvereins Volpriehausen gegründet. Es war zu dieser Zeit das erste Museum bundesweit, das sich speziell mit der Darstellung des Stein- und Kalisalzbergbaus beschäftigt. Das Museum ist von April bis Oktober samstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. fsd