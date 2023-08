Besuch beim großen Bruder - Allershäuser Gruppe fährt ins bayerische Allershausen

Teilen

Schilderaustausch im bayerischen Allershausen mit Fahrtorganisator Florian Pfeiffer (links, hinterm Schild) und dem Vorsitzenden der Osterfeuergruppe, Lars Schwanitz (rechts) sowie Vertretern des Burschenvereins. © Foto: Osterfeuergruppe/nh

Allershausen – Eine Verwechslung in den Sozialen Medien führte dazu, dass die länger schon eingeschlafene Beziehung zwischen dem Uslarer Allershausen und dem Allershausen im Freistaat Bayern wiederbelebt wurde. Florian Pfeiffer von der Osterfeuergruppe des hiesigen Allershausen organisierte eine Busreise zum Volksfest in Allershausen im oberbayerischen Landkreis Freising und landete einen großen Erfolg.

Deshalb soll es in zwei bis drei Jahren wieder eine Fahrt dorthin geben, ist man sich jetzt schon sicher. Angefangen hatte alles 1976, als der Sportverein Rot-Weiß Allershausen Kontakt zu der bayerischen Gemeinde suchte und Erfolg hatte. Höhepunkt war seinerzeit der Besuch des TSV Allershausen aus Bayern mit kompletter Trachtenkapelle bei der 50-Jahr-Feier von Rot-Weiß im Juni 1981.

Irgendwann gegen Ende der 1980er-Jahre schlief die Allershausen-Beziehung ein und wurde erst wieder wachgeküsst, als die hiesige Osterfeuergruppe über die sozialen Medien die Termine zum Grünschnittsammeln fürs Osterfeuer veröffentlichte. Der Aufruf wurde auch den bayerischen Allershäusern angezeigt und sie meldeten sich.

Beim Osterfeuer selbst kam dann bei einer Bierlaune Florian Pfeiffer die Idee, die Kontakte mit dem großen Bruder (Allershausen in Bayern hat 6100 Einwohner, das Uslarer 550 Einwohner) wieder aufzunehmen.

Er wusste von den früheren Beziehungen vorher gar nichts: Denn zu dem Zeitpunkt war er noch gar nicht auf der Welt. Aber die älteren Allershäuser klärten ihn schnell auf.

Pfeiffer schrieb den Allershäuser Bürgermeister in Bayern, Martin Vaas, an, der kurzerhand zurückrief und sich von der Idee mit dem Volksfestbesuch begeistert zeigte. Er konnte sich noch gut an die Partnerschaft erinnern, war er doch damals Torwart beim TSV und spielte gegen Rot-Weiß. Zudem traf Pfeiffer beim dortigen Burschenverein auf Zuspruch, und so ging es voriges Wochenende los.

Gute Stimmung: Die Gruppe aus dem Uslarer Allershausen feierte beim Volksfest im bayerischen Allershausen (Landkreis Freising) kräftig mit. Die Partnerschaft soll wiederbelebt werden. © Foto: Freising News/Osterfeuergruppe

An Bord des Busses des Schönherr-Reiseservices aus Volpriehausen saßen haupt-sächlich Angehörige der Osterfeuergruppe und der Neujahrsbockgruppe, die die alte Allershausen-Partnerschaft nicht kannten, sowie einige Akteure, die bei den früheren Allershausen-Treffen beteiligt waren. Für die Allershäuser aus dem Norden waren zwei Gästehäuser reserviert. Im Mittelpunkt standen ein Empfang beim Bürgermeister mit dem Burschenverein und ein Fassanstich mit dem Osterfeuergruppen-Vorsitzenden Lars Schwanitz, der Geschenkeaustausch mit zwei nachgemachten Ortsschildern, die Teilnahme beim Volksfest, bei dem der Bürgermeister die Allershäuser aus dem Uslarer Land extra begrüßte, und eine Stadtbesichtigung.

Beim Volksfest, von dem die Uslar-Allershäuser schwärmten und kräftig mitfeierten, kam es unter anderem zum zufälligen Wiedersehen: Peter Schminke beispielsweise traf im Zelt beim Volksfest seinen Gast wieder, den er bei der 50-Jahr-Feier von Rot-Weiß 1981 hier beherbergte, berichtet Pfeiffer.

Weil alles so schön war, soll die Fahrt wiederholt werden. Florian Pfeiffer freut sich über den Erfolg, zumal alle gedacht hatten, dass es bei der Idee aus der Bierlaune heraus bleiben würde. Dem folgte aber schnell der Gedanke: Wenn nicht jetzt, wann dann. fsd