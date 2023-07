Bläsercorps auf Erfolgskurs - Platz 2 beim Kürwettbewerb in Westerstede

Erfolgreich: Die Musiker der Bläserguppe der Uslarer Jägerschaft. © Christine Büttner/nh

Uslar – Das Bläsercorps der Jägerschaft Uslar hat sich mit Erfolg einer weiteren Wettbewerbsaufgabe gestellt. Bei dem niedersächsischen Kürwettbewerb in Westerstede hat sich die 15-köpfige Bläsergruppe in ihrer Startgruppe mit 365 Wertungspunkten den zweiten Platz gesichert. Sieger waren Musiker aus Lönsberg mit 375 Punkten.

Bei dieser Art von Wettbewerb gibt es laut Pressemitteilung von Christine Büttner vier Startgruppen (Unterklasse, Mittelklasse, Oberklasse und ES-Hörner).

Gestartet sind die Uslarer Bläser in der Mittelklasse mit 27 niedersächsischen Gruppen und zwei weiteren Gastgruppen. Aus einem vorgeschriebenen Pool von Märschen müssen dann zwei Stücke ausgewählt werden, die anschließend vorgetragen und von der Jury bewertet werden, heißt es zum Prozedere.

Maximal seien 390 Punkte zu erreichen, schreibt Büttner. Zur Vorbereitung auf den musikalischen Wettbewerb hätten alle Mitspieler „viele Übungsstunden unter der musikalischen Leitung von Henrike Gamasin geleistet“, schreibt Christine Büttner.

Ohne das intensive und disziplinierte Üben sei eine solche Leistung nicht zu erreichen, ist sie sich sicher.

Im nächsten Jahr will das Uslarer Bläsercorps wieder an der niedersächsischen Landesmeisterschaft teilnehmen. Bei dem Wettbewerb wurden die Uslarer bereits zum wiederholten Mal Vizemeister in ihrer Klasse.

Wer Interesse daran hat, Jagdhornblasen zu lernen, oder die Gruppe verstärken möchte, kann sich bei Christine Büttner melden. Kontakt und Infos (auch zu den Übungsstunden) unter Telefon 01 76/ 78 45 49 97. jde