Blumenmauer in Dinkelhausen bereitet viele Probleme

In Dinkelhausen ist es derzeit in aller Munden: Das 60 Meter lange Blumenbeet an der Mauer an der Ortsdurchfahrt. Ilse Borchert, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich der Sache angenommen hat, will zum Jahresende altersbedingt aufhören. Jetzt stellt sich die Frage: Wer macht weiter?

Dinkelhausen – Zur Blumenmauer in Dinkelausen gibt es noch mehr Fragen zu beantworten, wie Ortsbürgermeister Dietrich Klinkermann während der jüngsten Ortsratssitzung vor 17 Zuhörern im Dorfgemeinschaftshaus berichtete. Denn: Nach der Berichterstattung über das ehrenamtliche Engagement von Ilse Borchert und die Suche nach einer Nachfolge für die Blumenbeetpflege auf der Mauer an der Hauptstraße in der HNA Sollinger Allgemeine gab es plötzlich noch ganz andere Probleme.

Zum Gießen der Blumen wurde bisher Wasser aus dem Malliehagenbach genommen, der hinter der Mauer fließt. Es wurde mit einer Pumpe in eine Regentonne befördert, aus der sich Ilse Borchert bediente, um die Gießkannen zu füllen.

Der Strom für die Pumpe kam bisher aus der Kapelle, die am Bach liegt. Die Stromzufuhr hat die Kirche jetzt unterbunden, weil herausgekommen ist, dass man nicht einfach Wässer aus dem Bach zum Gießen entnehmen dürfe. Dafür sei eine Genehmigung beim zuständigen Landkreis einzuholen.

So lange diese Genehmigung nicht vorliege, gebe die Kirche keinen Strom, erklärte Birgit Kerl-Engelke vom Kapellenvorstand während der Ortsratssitzung. Liege die Genehmigung für die Wasserentnahme vor, dann gebe die Kirche auch wieder den Strom, sagte sie.

Dazu sagte Ortsratsmitglied Manfred Klanke, der zugleich Küster der Kapellengemeinde in Dinkelhausen ist, dass vom Landkreis nur noch eine Unterschrift für die Erlaubnis der Wasserentnahme fehle und bald damit gerechnet werde.

In der Zwischenzeit hat Ortsbürgermeister Klinkermann wieder wie früher das Gießen übernommen: Er fährt mit Unimog und Wassertank zur offiziellen und weit abgelegenen Wasserentnahmestelle und gieße die Blumen im Mauerbeet.

Wenn sich das mit der Genehmigung und der Stromversorgung wieder geregelt hat, habe man aber immer noch nicht das Problem mit der Pflege der Blumen auf der Mauer gelöst. Es müsse sich jemand finden, der sich kümmert, sagte Manfred Klanke. Für den Fall, dass alle Modalitäten geklärt sind, signalisierte er aber später auf Nachfrage, dass er und seine Frau Vera sich für die Pflege und zum Bepflanzen des Mauerbeets bereit erklären würden.

Zuvor will aber Ortsbürgermeister Klinkermann noch klären, wer für die Blumenbeet-Mauer überhaupt zuständig sei. Er habe keine Unterlagen gefunden, in denen das nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt und dem Bau der Mauer festgehalten wurde.

Aus den Reihen der Zuhörerschaft kam der Hinweis, sich an die Straßenmeisterei zu wenden. Tenor in den Zuhörer-Beiträgen war, dass sich Dinkelhausen von der Stadt benachteiligt fühle. Die Stadt würde in einigen Orten Verschönerungsarbeiten übernehmen, in einigen anderen wie Dinkelhausen aber nicht.

Überlegt wurde während der Ortsratssitzung zudem, eine Bepflanzung beispielsweise mit Immergrün vorzunehmen. Das müsse weniger gepflegt werden. Hintergrund für diesen Ansatz ist vor allem auch die Sicherheit: An der Mauer ist nur wenige Platz auf dem schmalen Bürgersteig und zu bestimmten Zeiten fließe viel Durchgangsverkehrs, zudem seien dort viele Verkehrsteilnehmer erheblich zu schnell unterwegs. Von Frank Schneider