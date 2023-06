CDU will Innenstadt beleben - Antrag trifft im Ausschuss weitgehend auf Unterstützung

Das Eiscafé an der Langen Straße in Uslar gehört zu den Anziehungspunkten in der Innenstadt. So belebt sollen nach Möglichkeit auch andere Teile der Langen und Kurzen Straße werden. © Hans-Peter Niesen

Uslar – Breite Unterstützung fand in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung ein Antragspaket der CDU zur Belebung der Uslarer Innenstadt.

Es umfasst folgende Punkte: Erstens sollen Eigentümer von leer stehenden Häusern an der Langen Straße und Kurzen Straße „schriftlich“ von der Stadtverwaltung gefragt werden, „ob sie bereit sind, ihre Ladenlokale im Erdgeschoss zu vermieten oder ihre Häuser zu verkaufen.“ Zweitens soll für beide Straßen ein Kataster mit leer stehenden Gebäuden erstellt werden. Drittens soll mit den Eigentümern in diesem Bereich sowie den Trägern öffentlicher Belange ein runder Tisch ins Leben gerufen werden.

CDU-Fraktionsvorsitzender Wilfried Fischer hatte den Antrag in einem Schreiben an die Stadt begründet. Seine Partei kann sich vorstellen, dass beispielsweise Einrichtungen der Stadt- und Kreisverwaltung, die Polizei und andere zur Belebung Räumlichkeiten in der City nutzen.

Als Beispiele werden Beratungsangebote und die Stadtbücherei genannt. Sie würden für die Bevölkerung sichtbarer werden und könnten die Bevölkerung animieren, häufiger in der Innenstadt zu verweilen. „Hierdurch werden Synergien geschaffen und vorhandene und potenzielle zukünftige Einzelhändler in der Innenstadt unterstützt.“

Fischer weist darauf hin, dass die Leerstandsdatenbank bereits von der CIMA Beratung + Management GmbH im Rahmen der Aufstellung des Masterplans angeregt worden sei. Sein Parteikollege und Ausschussmitglied Uwe Dickhut nannte die empfohlenen Maßnahmen eine „gute Möglichkeit“ zur Belebung der Innenstadt.

Mathias Figge (SPD) bezweifelte, ob die Verwaltung überhaupt in der Lage sei, diese Befragung der Eigentümer zu leisten. Zudem erinnerte er daran, dass ein Antrag dieser Art bereits im Jahr 2011 gelaufen sei. „Ich weiß nicht, was man da erwartet“, sagte er an die Adresse der CDU gerichtet. SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Gierke (SPD) signalisierte die Unterstützung des Antrags.

Bürgermeister Torsten Bauer (CDU) zeigte sich von der Skepsis Figges unbeeindruckt: „Wenn wir den Auftrag erhalten, wird die Verwaltung das tun.“

Stefanie Kurz (parteilos für die FDP) begrüßte den CDU-Antrag, betonte aber, dass es mit einem Leerstandskataster alleine nicht getan sei. Sie fragte: „Wir kriegen wir die Leerstände gefüllt?“ Und: „Wir hoffen, dass jetzt mehr passiert.“

Marlene Staab (Grüne/Bunte Ratsgruppe) unterstützte den Antrag ebenfalls. zhp

Von Hans-peter Niesen