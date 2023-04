Christbäume auf Sportplatz - Bürgermeister regt Bepflanzung am Kahlberg an

Von: Jürgen Dumnitz

Sportplatz am Kahlberg in Bodenfelde: Als Sportanlage wird die ehemalige Weser-Kampfbahn des Fleckens Bodenfelde, wie auf unserem Archivfoto von 2015 noch mit einem Fichtenwald im Hintergrund, nicht mehr benötigt. Jetzt regt Bürgermeister Gerald Wucherpfennig die Anlage einer Weihnachtsbaumkultur an. Archivfotos: JÜRGEN DUMNITZ © Jürgen Dumnitz

Bodenfelde – Bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung, Umwelt und Zukunft soll den Ausschussmitgliedern vorliegen, wo im Gemeindegebiet, welche Bäume angepflanzt werden könnten. Darauf einigten sich die Mitglieder es Ausschusses in ihrer öffentlichen Sitzung am Donnerstag unter dem Vorsitz von Falk von der Crone (Bürgervereinigung Zukunft Bodenfelde/BZB) im Sportheim am Kahlberg einstimmig.

Grundlage für die Empfehlung war ein Antrag der SPD-Fraktion, die sich für mehr Klimaschutz durch das Anpflanzen von Bäumen auf öffentlichen Grundstücken wünschte. Mitarbeiter des Bauhofs sollen eine Liste erstellen, aus der ersichtlich werde, welche Baumart an welcher Stelle geeignet wäre, hieß es im Ausschuss.

„Wir haben schon geschaut, wo Bäume gepflanzt werden könnten“, sagte Bürgermeister Gerald Wucherpfennig in der Sitzung ohne Zuhörer. Im Gemeindegebiet gebe es zwölf unterschiedlich große Areale (rund 2000 Quadratmeter), die man als Blühflächen anlegen könnte und auf denen als Ergänzung auch Bäume gepflanzt werden könnten.

Gleichzeitig regte Wucherpfennig an, die bisher als Sportplatz genutzte und gemeindeeigene Weser-Kampfbahn am Kahlberg nach und nach mit Weihnachtsbäumen zu bepflanzen, damit der Flecken dort bei Bedarf nachwachsende Christbäume entnehmen kann, die in der Vorweihnachtszeit an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet aufgestellt werden könnten. 2014 hatte der Sportclub nach Maulwurf- und Wühlmausattacken den Platz noch für 10 000 Euro saniert. Von 2016 bis 2021 nutzten die Fußballer des FC Weser den Platz dann noch für Training und Spiele, bis Ende 2022 der Nutzungsvertrag zwischen dem Sportclub und der Gemeinde aufgelöst wurde. Trotz eines privaten Käuferinteresses hat der Flecken den Platz und auch das Sportheim (mit einer Mietwohnung) bisher behalten.

Ist längst Geschichte: Von der Tribüne aus verfolgten Mitte August 2016 einige Zuschauer das erste Fußballspiel des FC Weser nach der aufwendigen Platz-Sanierung auf der Kampfbahn am Kahlberg. Gekickt wird auf dem Platz schon länger nicht mehr. © Jürgen Dumnitz

Ratsfrau Anne Kraus (SPD) freute sich über die Initiative der Verwaltung, favorisiere aber nach wie vor auch eine Anlage einer Schüttenhoff-Baumallee, wie es im Antrag ihrer Partei formuliert war.

Klaus Glaesner (Wählergemeinschaft Neue Gruppe) ist der Ansicht, dass es in und um Bodenfelde bereits viele Bäume gebe, es aber durchaus sinnvoll sei, an der ein oder anderen Stelle nachzupflanzen.

Ausschuss-Vorsitzender von der Crone regte an, dass man in der Zwischenzeit nach Sponsoren für die geplanten Baumpflanzaktionen suchen solle, weil das Bäumepflanzen nicht billig sei. Gleichzeitig erinnerte er daran, auch die Jugendlichen des Fleckens mit einzubeziehen, wie es sich auch die SPD gewünscht hatte.

Bis zur Sitzung im August solle die Aktion in Sachen Klimaschutz soweit vorbereitet werden, dass der Fachausschuss über seine Empfehlung für den Gemeinderat entscheiden könne und man dann ab Herbst sogar schon mit der Umsetzung beginnen könne. jde