Die Deponie in Verliehausen ist voll

Bleibt bestehen: Der Containerplatz oberhalb der bisherigen Bauschutt- und Bodendeponie in Verliehausen.

Verliehausen. Der Ablagerungsbetrieb für Boden und Bauschutt auf der Bauabfalldeponie Verliehausen wird zum 31. Dezember 2018 eingestellt.

Das gibt der Landkreis Northeim bekannt und informiert, dass der Containerplatz, der zur Deponie in Verliehausen gehört, weiterbetrieben wird.

Konkret bedeutet die Schließung der Deponie für Boden und Bauschutt, dass größere Mengen Bau- und Bodenschutt ab dem neuen Jahr auf die anderen Landkreis-Deponien gebracht werden müssen: nach Einbeck, Moringen-Blankenhagen und Katlenburg-Bandisbreite. Kleinmengen von Bauschutt und Boden bis zu drei Kubikmeter werden weiter in Verliehausen angenommen. Dafür werden Container in Verliehausen aufgestellt, kündigt der Landkreis an. Der Containerplatz bleibt ohnehin wie bisher bestehen, zum Beispiel kann man dort wie bisher Altglas, Papier, Gelbe Säcke, Sperrmüll und Grünmüll abgeben.

Geschlossen wird der Bereich, in dem die Bodenanlieferungen bisher abgelagert wurden. Er ist restlos ausgefüllt, berichtet der Landkreis, sodass dort größere Mengen nicht mehr aufgenommen werden können.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird es für den mit Bau- und Bodenschutt verfüllten Bereich eine Oberflächenabdichtung geben, kündigt der Landkreis an. Die Planungen dazu laufen bereits.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet ist der Containerplatz wie bisher dienstags und mittwochs von 13.30 bis 17 Uhr, donnerstags, freitags und samstags jeweils von 9 bis 13 Uhr. (fsd)