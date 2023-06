Der Meiler kohlt wieder - Solling-Heimatverein Delliehausen feiert Fest im Wald

Das Köhler-Team: Die regelmäßige Kontrolle des Meilers übernehmen (von links) Udo Pfützenreuter, Klaus-Dieter Waldmann, Clemens van Valderen, Mica Hengst, Christian Brüll, Oliver Kahnert und Luca Kempf. © Roland Schrader

Delliehausen – Eine Zeitreise in vergangene Jahrhunderte unternahmen am Sonntag gut 100 Interessierte im Wald bei Delliehausen. Der Solling-Heimatverein hatte zum traditionellen Meilerfest eingeladen und zeigt, wie schon im Mittelalter Holzkohle hergestellt wurde.

„Ab dem 12. Jahrhundert wurde mit der Grubenköhlerei in ein Meter tiefen Erdgruben begonnen“, sagte Ehrenvorsitzender Winfried Müller, der zu seinem Geschichtsvortrag auf den Meiler stieg. Die Meilerköhlerei begann ab dem 15. Jahrhundert und erlebte ihre Blütezeit im 17. und 18. Jahrhundert. Mit der Gründung von Eisen- und Glashütten im Solling und im Harz stieg der Bedarf an Kohle. So brauchte beispielsweise die 1715 gegründete Uslarer Eisenhütte jährlich 3000 Fuder Holzkohle.

Zu der Zeit gab es im Amt Uslar 56 Köhlermeister mit über 200 Gehilfen. Der Rückgang setzte Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Beginn der industriellen Holzkohleherstellung ein. 1930 gab es, so Müller, noch vier Köhlermeister, 1945 bis 1959 noch zwei.

1976 baute der Heimatverein unter Vorsitz von Winfried Müller den ersten Meiler auf und ließ so die alte Tradition aufleben. Seitdem wurde jährlich weitergemacht. Nur einmal fiel es wegen Corona aus, sodass am Sonntag der 47. Holzkohlemeiler angezündet wurde.

Das Anzünden mit einer Lanze übernahm der 20-jährige Köhlermeister Luca Kempf, der sich über den reibungslosen Verlauf freute. Tagelang hatte er mit vielen Helfern 55 Raummeter Buchenholz aufgeschichtet. Das muss jetzt zehn Tage lang bei 270 bis 350 Grad Celsius kohlen. Damit das Holz nicht auf einmal verbrennt, wird der Meiler von außen mit Gras und einem Asche-Sand-Gemisch bedeckt. Nur durch kleine Löcher wird die Umwandlung zu Kohle kontrolliert vollzogen. „Wenn weißer Rauch aufsteigt, ist dies ein gutes Zeichen“, sagt der Köhlermeister. Mehrmals täglich wird Luca Kempf und sein Team in der Verkohlungsphase die nächsten zehn Tage den Meiler kontrollieren und die Löcher verschließen, wenn der Rauch sich verfärbt. Am 17. und 18. Juni wird die Kohle in Säcken zu 10 Kilogramm am Meiler verkauft.

Vizelandrat Dr. Christian Eberl lobte das Engagement des Heimatvereins, weil er die Tradition am Leben erhält.