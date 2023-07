„Die Welt steht euch offen“ - Sollingschule Uslar (Oberschule) verabschiedet Schüler

Von: Jürgen Dumnitz

Teilen

Erinnerungsfoto der Klasse 10 a: Mit ihren Zeugnissen, der Dokumentation der eigenen Leistung in der Hand, freuen sich diese Oberschüler mit ihren Lehrerinnen Kathrin Wieters (von rechts) und Wiebke Sielhorst. © Jürgen Dumnitz

Uslar – 70 Schüler wurden am Freitagnachmittag aus der Sollingschule Uslar – Oberschule – verabschiedet. Einen Erweiterten Sekundarabschluss I schafften 19 Jugendliche, einen Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) 35, Sekundarabschluss I (Hauptschulabschluss) 5, einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 schafften 8 Schüler und drei Jugendliche verließen die Schule ohne Abschluss.

In der Feierstunde in der Aula der Schule vor Lehrern, Eltern und Familienangehörigen sagte Schulleiter Christopher Nickel, dass er in gewisser Weise auch froh sei, dass dieser Jahrgang die Schule verlasse. Nach den Coronajahren, wo Schüler und Lehrer auf Kommunikation mit Neuen Medien angewiesen war, habe dieser Jahrgang es gefühlt übertriebe. „Ich habe in meinem Unterricht in diesem Jahrgang nicht eine Minute bekommen, ohne dass mich jemand unterbrochen hat, dazwischenredete, twitterte, tinderte oder whatsappte“, kritisierte der Schulleiter. Das sei „bodenlos und ungezogen“ gewesen.

Zeugnisse, Gratulationen und Blumen: Die Lehrer Julia Dannenberg (von links) und Tilman Berning (verdeckt) verteilten die Zertifikate, Schulbegleiterin Ella Bernhard und Schulleiter Christopher Nickel helfen beim Verteilen der Rosen. © Jürgen Dumnitz

Dennoch bescheinigte Nickel den Schülern eine menschliche und schulische Entwicklung, durch die ihnen die Welt offenstehe. Die Hälfte der Abgänger habe einen Realschulabschluss erreicht, 19 dürfen mit einem erweiterten Realschulabschluss direkt ein Gymnasium besuchen, lobte er. Allen Schulabgängern empfahl er Ehrgeiz zu zeigen, zwischendurch innezuhalten und zu überlegen sowie Einfühlung und Respekt zu zeigen.

Uslars Bürgermeister Torsten Bauer gratulierte den Oberschülern zu ihren Abschlüssen, mit dem der „erste bedeutsame Grundstein im Leben“ erreicht worden sei. Jeder Schüler habe seine Stärken, die es auszubauen gelte. Er sei sich sicher, dass junge Menschen, wenn sie lernfähig und leistungsbereit seien, gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, so Bauer.

Die Schulelternratsvorsitzende Vanessa Utermöhle gratulierte zu den Abschlüssen und danke Lehrern, Schulmitarbeitern und dem Förderverein, der die Blumengrüße zum Schulabschluss finanziert hat.

Die Schülerin Celine Ismail bezeichnete die Schule als das zweite Zuhause, wo man sich gemeinsam entwickelt habe. Lehrer und Eltern hätten sich gleichermaßen gekümmert.

Nach musikalischen Bilderschauen mit Fotos aus der Schulzeit überreichten dann die Lehrer Julia Dannenberg und Tilman Berning der Klasse 10 d, Lars Henne und Mona Dietrich der 10 c, Mark Thiele und Regina Guzicki der 10 b und Kathrin Wieters und Wiebke Sielhorst der 10 a die Zeugnisse.

Abschließend bekamen die Streitschlichter und sozial engagierte Schüler ihre Zertifikate von den Lehrerinnen Swenja Noack und Andrea Kupke überreicht und die Lehrer erhielten Schüler-Geschenke.

Die Abgänger der Sollingschule Uslar

Die Sollingschule Uslar – Oberschule – haben diese Schülerinnen und Schüler verlassen: Abed Abdo, Joelle Al-Zein, Petro Aleksieiev, Lukas Baumgarten, Jolina Beermann, Oleksandr Danylevskyi, Lia Eickmeier, Ciara Friedrich, Joshua Gorski, Arton Grajcevci, Jason Hassel, Celine Ismail, Dominik Janitz, Sohayla Kalo Rasho, Talal Kalo Rasho, Jamal Krasnici, David Kress, Artur Kubarko, Stella Mildner, Jura Nikiforow, Sean Nitsche, Marian Padalovic, Josefine Petersen, Farhad Rascho, Timo Schatomski, Mathilda Schönitz, Fynn Sendt, Ameer Hamo Rasho Shani Baqi, Timon Sippel, Joshua Weber, Annika Wenzel, Angelina Winderholler, Artem Zhdanovych, Martyna Zietek (alle Uslar), Finn Ahlborn, Jakob Wüsthoff (beide Schönhagen), Leonie Badura, Max Ehmke, Leni Heldmann (alle Schoningen), Ivan Bazalev, Henry Brytzki (beide Hardegsen), Lea-Marie Bremer (Northeim), Casper David Friedl, Gesa Pfahlert (beide Bodenfelde), Dennis Golnik, Nikola Marijanovic, Josy Paskalvis (alle Volpriehausen), Maurice Gothe, Til Johanning (beide Eschershausen), Marvin-Niklas Grotz (Hardegsen), Marvin-Luca Hampe (Schönhagen), Maya Hellwig (Hettensen), Lukas Henniges (Allershausen), Jana Herbold, Leonie Kirchhoff (beide Gierswalde), Michelle-Avril Hollin, Nejla Kurtanovic, Carlotta Lange (alle Wiensen), Felix Holz (Verliehausen), Luca Kersting (Delliehausen), Marin Knezevic, Jonas Kreßmann, Marie Rütten, Martha Wasmuth (alle Sohlingen), Leon Korte (Allershausen), Benjamin Lange (Vahle), Claas Naumann, Julia Otte (beide Fürstenhagen), Stefanie Stamp (Vernawahls-hausen) und Jannis Steckel (Schlarpe). jde