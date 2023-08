Disney-Medley zum Start - Erster Schultag für 133 Jungen und Mädchen im Uslarer Land

Die Einschulungsfeier der Volpriehäuser Rehbachschule fand am Samstag auf dem Schulhof statt. Das geplante Foto der Ersten Klasse zu zeigen, war nicht möglich, weil ein paar Eltern es hinterher untersagten. © Roland Schrader

Uslar/Volpriehausen – In den Grundschulen der Stadt Uslar wurden am Samstag 133 Jungen und Mädchen eingeschult. Nach Gottesdiensten gab es Reden zur Begrüßung auf den Schulhöfen in Volpriehausen, Schoningen, Schönhagen und Uslar und die ersten Schulstunden in den Klassenräumen.

In der Rehbachschule Volpriehausen gehören 19 Kinder (11 Jungen/ 8 Mädchen) zur neuen 1. Klasse. Ihre Klassenlehrerin ist Sina Mayreen Phieler, die die Erstklässler mit ihrem Schulhund „Hope“ begleitet. Nach dem Gottesdienst mit Pastorin Rita Sennert in der Kirche wurden auf dem Schulhof die Schultüten verteilt, der Schulchor unter der Leitung von Alena Finke sang ein Disney-Medley und nach einer kurzen Ansprache gab es die erste Schnupper-Schulstunde. Schulleiterin Anja Dörner nahm nicht an der Feierstunde teil, weil sie in ihrem Wohnort bei Göttingen ihr eigenes Kind zur Einschulung begleitete.

Neu an der Grundschule Schoningen sind 34 Kinder. Silke Althaus ist Klassenlehrerin der 1a mit 19 Kindern (7 Jungen/12 Mädchen) und Ralf Jasper Klassenlehrer der 1b mit 15 Kindern (8 Jungen/7 Mädchen). Auch in Schoningen gab es zum ersten Schultag zunächst einen Gottesdienst in der Kirche und dann die erste Schulstunde in den Klassenräumen.

Am Standort Schönhagen der Grundschule Sohlingen/Schönhagen gibt es 12 Erstklässler (3 Jungen/9 Mädchen), die von Klassenlehrerin Inga Riemenschneider unterrichtet werden. Nach dem Gottesdienst in der Kirche wurden die Kinder und ihre Eltern teils mit Angehörigen in der Mehrzweckhalle begrüßt, bevor die erste Unterrichtsstunde auf dem Stundenplan stand. Danach wurden auf dem Schulhof die Schultüten und die Busfahrkarten verteilt.

Besonderer Willkommensgruß in Volpriehausen: Der Schulchor der Rehbachschule unter Leitung von Lena Finke (hinten, Mitte) sang ein Disney-Medley für die Erstklässler. © Roland Schrader

Die 68 ABC-Schützen (37 Jungen/31 Mädchen) der Grundschule Uslar sind in drei Klassen eingeteilt worden. Klassenlehrerin der Klasse 1a (Mäuse) mit 23 Schülern ist Katrin Schmidt. Die Klasse 1b (Marienkäfer) mit 22 Schülern leitet Klassenlehrerin Bianca Henkel und die Klasse 1c (Löwen) mit 23 Schulstartern Klassenlehrerin Marina Heinrich.

Nach dem Kirchenbesuch fand die Begrüßung in der Turnhalle statt, und anschließend ging es zur ersten Unterrichtsstunde in die Klassenräume. Auf dem Schulhof sorgten der vierte Jahrgang für Vorführungen und der Förderverein für Kaffee und Kuchen für die Angehörigen auf dem Schulhof. zsv/jde