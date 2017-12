Einbrecher plündern Sparfächer in Gaststätte in Schönhagen

Schönhagen. Bei einem Einbruch in ein Gasthaus in Schönhagen haben die Täter Bargeld gestohlen.

Laut Polizei hebelten die Einbrecher in der Nacht zu Freitag ein Fenster auf und gelangten so in den Gastraum. Dort brachen sie gezielt die fast leeren Sparfächer auf und durchsuchten im Thekenbereich die Schubladen nach Bargeld. Bei dem Einbruch, der zwischen 1.30 und 6.40 Uhr stattfand, entstand am aufgehebelten Fenster leichter Sachschaden.

Weil es derzeit keine Hinweise zu den Tätern gibt, bittet die Uslarer Polizei Zeugen, sich unter Telefon 05571- 926000 zu melden.

