Einigkeit gegen Atommülllager - Kritiker und Politiker treffen sich am Weserufer

Treffen unter der Weser-Brücke: Gegner des geplanten Zwischenlagers für radioaktiven Atommüll kamen zu einer Kundgebung zusammen. Als sichtbares Zeichen für den Widerstand prangte überall das gelbe „W“. © Arno Schelle/BI/NH

Würgassen/Beverungen – Dass der länder- und parteiübergreifende Widerstand rund um den geplanten Atommüll-Logistikstandort Würgassen nicht abflaut, zeigten Demonstranten und Politiker am Samstag in Beverungen. Gut 100 Menschen aus NRW, Niedersachsen und Hessen waren dem Aufruf der Bürgerinitiative (BI) Atomfreies Dreiländereck gefolgt.

Die BI hielt am 15. Juli als Datum fest, dem neuen europäischen Gedenktag für die Opfer der Klimakrise als Mahnung, wie Martin Hoppe, stellvertretender BI-Vorsitzender sagte. Eine Unwetterkatastrophe wie die vom 15. Juli 2021 in Deutschland und Belgien könne jede Region und damit auch den ohnehin hochwassergefährdeten Standort in Würgassen treffen, sagt Hoppe weiter.

Auch die hessische Landespolitik in Bezug auf das geplante Logistikzentrum war Thema: Der hessische SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Ulloth forderte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) auf, ihre Antwort auf seine kleine Anfrage zu korrigieren. Er betonte vor allem die Wichtigkeit des Zusammenhaltes vor Ort: „Die Region muss deutlich machen, dass sie sich das nicht gefallen lässt.“

Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm berichtete von der Arbeit der Standortkommission – vor allem vom Termin mit Mitgliedern der Entsorgungskommission, die dem Bundesumweltministerium eine Empfehlung zum Standort des geplanten Logistikzentrums geben wird.

Die Verzögerung dieser Entscheidung deutet Grimm als positives Signal. „Die Kommission nimmt das Thema ernst und ich hoffe, dass sie ihre eigenen Kriterien für die Standortfindung anwenden wird.“ Sollte es der Bund auf gerichtliche Auseinandersetzungen ankommen lassen, sei das politischer Harakiri, meinte Grimm.

Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase kritisierte den finanziellen Aspekt: „Es wird viel Geld verpulvert, obwohl es keinen gesicherten Standort und keine Wirtschaftlichkeitsrechnung gibt.“

Wulf Hahn von der Firma Regio Consult stellte nochmals kurz das Verkehrsgutachten zum Standort vor. Eine Reaktion der BGZ (Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH/Essen) als Planerin habe es dazu nicht gegeben. Dass Hahn für die Klimaliste Hessen warb, für die er bei der Landtagswahl im Oktober antreten möchte, fand unter den Zuhörern in Beverungen nicht nur Zustimmung.

Uslars Bürgermeister Torsten Bauer wies darauf hin, dass die Atommülltransporte dem Tourismus schaden könnten und die Region für mögliche Unfälle nicht gewappnet sei: „Die Ortsfeuerwehren sind dafür nicht ausgerüstet, das Risiko ist unverantwortlich“, sagte Bauer. nh

Länder widersprechen sich in Sachen Beteiligung

Würgassen/Beverungen – Die Beteiligung des Landes Hessen am Streit um das geplante Atommüll-Zwischenlager in Würgassen lässt in den Augen vieler Nordhessen und Südniedersachsen zu wünschen übrig. Das machten unter anderem der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Ulloth Ende vergangenen Jahres in einer Kleinen Anfrage sowie Mitglieder der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck deutlich.



Während Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein Logistik-Gutachten auf den Weg gebracht haben, um die Notwendigkeit des Baus grundlegend infrage zu stellen, halte sich Hessen spürbar zurück. Jetzt gibt es jedoch unterschiedliche Aussagen über den Grund dafür.



Die Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Priska Hinz (Grüne), hatte einem Antwortschreiben betont, dass eine von Hessen angebotene Mitarbeit oder Beteiligung des Landes an dem Logistikgutachten von den beiden anderen Ländern abgelehnt worden sei. Dem widersprechen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen jedoch.



Ein hessisches Angebot zur Beteiligung oder Mitarbeit an der Studie sei dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen nicht bekannt. Auch das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz betont in einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, dass man kein Angebot zur Mitarbeit abgelehnt habe.



Das Hessische Umweltministerium bekräftigt auf HNA-Anfrage, dass Hinz noch immer hinter der Aussage aus ihrem Antwortschreiben vom Januar stehe. Es habe Arbeitstreffen gegeben. Dort habe man Mitarbeit angeboten. Offenbar seien die Ergebnisse des Treffens unterschiedlich wahrgenommen worden, heißt es von einer Sprecherin. Grundsätzlich sei für die Errichtung und den Betrieb der Endlager für radioaktive Abfälle qua Atomgesetz der Bund verantwortlich und zuständig.



Ulloth kritisiert die widersprüchlichen Aussagen der Länder: „Mit den schriftlichen Auskünften aus NRW und Niedersachsen steht für mich fest, dass hier Klärungsbedarf besteht.“ Das Desinteresse der Landesregierung am so wichtigen Thema sei fatal, weil die negativen Auswirkungen eben nicht nur die direkt betroffenen Städte, sondern auch viele Teile des Kreises Kassel beträfen. neu/zlö/nh