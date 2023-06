Emsigkeit auf der Großbaustelle - Firmen arbeiten bei Neubau der Bundesstraße 241 Hand in Hand

Von: Jürgen Dumnitz

Das wird der neue Knotenpunkt Bollensen: Hinter den Bauschildern nahe Bollensen wurde der Asphalt der bisherigen Bundesstraße für den Neubau der Zufahrt auf die Spange bis zur neuen Trasse bereits abgefräst. Bis zur Fertigstellung Ende August dieses Jahres wird der gesamte Verkehr per Ampelregelung wechselseitig über eine extra angelegte Notfahrbahn (links im Bild) an der Baustelle vorbeigeleitet. © Jürgen Dumnitz

Bollensen/Volpriehausen – Als Oberbauleiter zollt Olaf Berlig (Firma Zetcon) den Bauleuten der neuen Bundesstraße 241 ein dickes Lob: „Die arbeiten alle Hand in Hand und sorgen so dafür, dass wir voll im Zeitplan liegen“, freute sich Berlig bei einem Ortstermin. Auch während der Sommerferienzeit soll auf der Großbaustelle im Uslarer Land weitergearbeitet werden.

Wenige Tage nach der Inbetriebnahme der ampelgesteuerten Notspur ist der Belag der alten Bundesstraße am Ortsausgang bei Bollensen in Richtung Gierswalde bereits komplett abgefräst worden. In dem Bereich Pfingstanger wird der neue Knotenpunkt Bollensen gebaut. Bereits Ende August soll das Anschlussstück fertig sein und asphaltiert werden. Dann kommen die Ampeln weg und der gesamte Bundesstraßen-Verkehr muss – ähnlich wie an der Bollertsmühle – den neuen Knotenpunkt nutzen.

Provisorische Maßnahme: Damit Löcher für neue Stützwände mit Großgerät gebohrt und anschließend betoniert werden können, wurde der Trog im Bereich des alten Bahnhofs mit Boden aufgefüllt, damit das tonnenschwere Bohrgerät sicher steht. Die neue Bundesstraße wird später auf der Höhe gebaut, wo das Auto steht. Die bisherige Not- und Baustraße (rechts im Bild) von der Meyerbrücke her wurde bereits bis zur Einfahrt zur Firma Guse zurückgebaut. © Jürgen Dumnitz

Gleich im Anschluss soll die bereits angelegte Spange (das ist das Straßenstück „Güldenbergstraße“ vom Knotenpunkt bis zur neuen Auf- und Abfahrt neben der Bahnstrecke) asphaltiert werden, kündigt Berlig an.

Und es soll bis zum Jahresende noch weitergehen mit den Asphaltarbeiten. Berlig rechnet damit, dass die neue Bundesstraßen-Trasse von Bollensen aus weit bis Richtung Gierswalde asphaltiert wird. Nacheinander sollen die dickere Trag- und sofort im Anschluss die dünnere Deckschicht aufgebracht werden.

Parallel wird an vielen Stellen gearbeitet. Von der Bollersmühle her werden bereits Borde gesetzt und auch die Brückenbauwerke an der Schachtstraße und oberhalb von Gierswalde werde weiter gearbeitet. Der grundhafte Streckenbau sei bis auf die Trogstrecke bei Volpriehausen – da werden noch Spundwände betoniert – abgeschlossen, auf über 90 Prozent der Neubaustrecke ist der Unterbau fertig und die neue Fahrbahn geschottert.

Zurückgebaut wurde inzwischen die bei Volpriehausen extra als Not- und Baustraße angelegte Fahrbahn zwischen der Meyerbrücke und der Einfahrt zum Gelände der Firma Guse an der Siedlung Rothenberg. Da modellieren Arbeiter mit Baggern bereits die Böschung von der neuen Bundesstraße zu den Feldern und Wiesen hin.

Auf Höhe des Seniorenheims Emmermann sind Bauarbeiter dabei, rund drei Meter hohe Schallschutzwände zu montieren. Von der Stelle aus bis zum anderen Ortsende von Volpriehausen Richtung Gierswalde verläuft die neue Bundesstraße als Trog.

Wegen des geforderten Schallschutzes zum Dorf und zur Rothenberg-Siedlung hin, ist die neue Straße auf mehreren Hundert Metern gut drei Meter tiefer als die Bahntrasse. Auf dem Rest der etwa 4,7 Kilometer langen Strecke hat die neue B 241 die gleiche Höhe wie die Bahnlinie und verläuft parallel zu dieser. Im Bereich des Volpriehäuser Freibades soll demnächst der Parkplatz neu angelegt werden. In einem Teilbereich laufen im Untergrund an der Stelle alle Ver- und Entsorgungsleitungen von der Rothenberg-Siedlung zusammen und sind in einem Medienkanal unterhalb der Straße und Bahnlinie verlegt. Vom neuen Parkplatz am Freibad aus soll anschließend auch wieder ein Treppenweg bis zur neuen Brücke zwischen Schachtstraße und dem Schützenhaus gebaut werden.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Gandersheim) hatte vor der Freigabe der Schlarper Straße Rothenberg- Anwohner und Arbeiter zu Burger, Pommes und Getränken als Entschädigung für Einschränkungen eingeladen.

