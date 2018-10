Taufe und Erntedankfest in einem: Fast ganz Fürstenhagen kam zusammen 

Fürstenhagen. Die Sportanlage des Turn- und Sportvereins Fürstenhagen war am Sonntag Treffpunkt für einen Großteil der Einwohner. Im Mittelpunkt des Erntedankgottesdienstes mit Pastorin Rita Sennert in der Turnhalle stand die Taufe der kleinen Lia Siebert.

Helfer hatten den Raum mit zahlreichen Erntegaben geschmückt und die Frauen der Gitarrengruppe Fürstenhagen begleiteten den Gottesdienst musikalisch.

Gedankt wurde für die Ernte auf den Feldern und in den Gärten, die in diesem Jahr wegen des lang anhaltenden und regenfreien Sommers teils nicht so üppig ausgefallen ist, wie sonst, hieß es von der Pastorin. Gut 120 Einwohner nahmen an dem Erntedank-Gottesdienst und dem anschließenden gemeinsamen Mittageessen teil, das das Team vom Landgasthaus Ackerhans vorbereitet hatte.

Ortsbürgermeister Jens Siebert freute sich, dass es gelungen ist, viele der rund 300 Einwohner des Dorfes zum Mitfeiern zu motivieren. Etliche hätten einen Beitrag zum Gelingen beigesteuert, durch Hilfe oder das Bereitstellen eines riesigen Mähdreschers vor dem Sportheim oder von alten Treckern auf dem Sportplatz. Nachmittags wurden Rundfahrten mit einem Treckergespann angeboten, und an einigen Ständen gab es etwa Honig und Schmuck und ausgestellte Kleintiere von örtlichen Züchtern.

Fast ständig belagert war eine Hüpfburg für Kinder, und auch beim Basteln von Laternen hatten die jüngsten Besucher ihren Spaß.

Musik, Lieder und Tänze

Lieder und Musikstücke trugen der Gesangverein und die Bramwaldmusikanten bei und für die Tänze des Fröhlichen Tanzkreises gab es viel Applaus der Gäste, die angesichts des Sonnenscheins den schönen Herbsttag genossen. Genussvoll war auch der Wein eines Händlers aus Gottstreu.

Der Erlös des Erntedank-Tages in Fürstenhagen soll zu gleichen Teilen der Kindergruppe der Kirchengemeinde und dem Dorf zugutekommen. Ortsbürgermeister Siebert lobte die gute Zusammenarbeit der örtlichen Vereine beim ausgedehnten Erntedankfest. (jde)