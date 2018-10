Feuerwehren Heisebeck und Fürstenhagen übten über Grenzen hinweg

Heisebeck / Fürstenhagen. Übung macht den Meister – das gilt auch für die Feuerwehr. Deshalb trainiert die Heisebecker Wehr einmal im Jahr für den Ernstfall. „Brand an der Obermühle“ hieß es am Freitagabend bei einem simulierten Einsatz, an dem auch die Fürstenhäger Wehr teilnahm.

„Gerade mal 8 Minuten und 20 Sekunden haben unsere Leute gebraucht, um hierher zu kommen“, sagte Oliver Sonne, der die Übung vorbereitet hatte. Das sei schon eine gute Zeit, schließlich wäre der Ort nicht ganz einfach erreichbar. Eine glühend heiße Gasflasche, eine komplett vernebelte Scheune und eine Person, die Hilfe benötigte, fanden die 20 Wehrleute nach ihrem Eintreffen vor.

Fragen wie „Wer kümmert sich um was?“, „Wo stellen wir die Beleuchtung auf?“ oder „Wie kommen wir an Wasser?“ mussten da in den ersten Minuten in Windeseile geklärt werden. Denn natürlich ging es auch darum, dass die Scheune durch die Gasverpuffung in Brand geraten war - fiktiv wohlgemerkt. Vom Löschen über das Bergen eines Kollegen bis hin zur Überprüfung von möglichen Glutnestern mit der Wärmebildkamera – alles lief Hand in Hand, eben so, wie es sein soll. „Etwas problematisch an diesem Ort ist, dass der Hydrant nur eine gewissen Menge Wasser gibt und der Wassermeister von Uslar für weitere Mengen die Leitung freischalten muss“, erklärte Feuerwehrmann Sonne. Alternativ gebe es an diesem Hof allerdings noch einen Bachlauf, der erstaunlicherweise noch relativ viel Wasser hergebe.

Übungen wie diese sind laut dem 37-jährigen Feuerwehrmann sehr wichtig, denn Brände kämen nicht allzu oft vor, bei denen man Routine bekommen könne. In Vernawahlshausen habe es in den vergangenen Jahren einige Male gebrannt, aber eben auch nicht jährlich, sodass ein Training unumgänglich sei.

Dass bei einem Ernstfall auch die Feuerwehr aus dem Nachbarort Fürstenhagen alarmiert wird, begrüßt man in Heisebeck sehr: „Bis vor ein bis zwei Jahren wurden sie nicht verständigt, da es ein anderes Bundesland ist – das hat sich glücklicherweise verändert.“ Angetan von dem professionellen Löscheinsatz war auch Hausherr Albert Schulze, der gerne sein Grundstück zur Verfügung gestellt hatte.

Vorsichtiges Vorgehen

Sehr vorsichtig sind die Einsatzkräfte dabei mit dem Eigentum des älteren Herren umgegangen, haben nicht mal das Dach der Scheune bespritzt. Kommendes Jahr sind die Fürstenhäger mit der Organisation der Jahresübung dran, die beide Wehren abwechselnd ausrichten. Wann, wie und wo – ja, das wird auch dann eine Überraschung sein, schließlich sollen sich die Feuerwehrleute ja wie bei einem echten Brand verhalten. (nh)

Von Tanja Temme