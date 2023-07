Feuerwehrleute hieven Auto zwischen Wahmbeck und Bad Karlshafen aus der Weser

Von: Jürgen Dumnitz

Von der Feuerwehr geborgen: Dieser blaue Golf stand am Dienstag in der Weser. © Jürgen Dumnitz

Wahmbeck - Wegen eines gesundheitlichen Notfalls verlor am Dienstag gegen 9.45 Uhr ein 74-jähriger Mann bei seiner Fahrt in der Gemarkung Wahmbeck unterhalb des Bahntunnels am Hilkenberg die Kontrolle über sein Auto. Er habe einen „Blackout“ gehabt, sagte er gegenüber der Polizei. Von der Straße ist er über einen abschüssigen Feldweg und eine Wiese in die Weser gefahren.

Da konnte er sich aus seinem Golf befreien. Das Auto trieb 250 Meter im Fluss und blieb – inzwischen vollgelaufen – auf den Rädern im Uferbereich stehen. Der Senior kam ins Krankenhaus, sein total beschädigtes Auto wurde mit einem Kran der Feuerwehr aus dem Wasser gehievt. jde Foto: JÜRGEN DUMNITZ