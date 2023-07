Großes Lob für die Macher - Empfang der Stadt Uslar zum Bikleleasing.de-Tennisturnier

Empfang im Rathaus: Hauptsponsor Bastian Krausen (vorn) lauscht interessiert den Rednern am Mikrofon. Dahinter (von links) Martina Krause, Ute Mathies, Tatjana Wittenburg-Krause und Falko Mathis. © Gudrun Porath

Uslar – „Das ist ganz großes Kino, was hier mit den Bikeleasing-open.de entstanden ist“, lobte Reiner Beushausen, Vizepräsident und Ressortleiter Vereins- und Sportentwicklung des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen. Gemeinsam mit Lokalpolitikern, Organisatoren und Geldgebern war er am Freitag zum Empfang der Stadt anlässlich des Weltranglistentennisturniers ins Rathaus gekommen.

Als Schirmherr des Turniers mit 32 Teilnehmern hatte Uslars Bürgermeister Torsten Bauer die Veranstaltung auf der Anlage des örtlichen Tennisclubs als „historisch für die Stadt“ bezeichnet. Es sei das erste Tennis-Weltranglistenturnier in der Region.

Beushausen ging noch einen Schritt weiter und bezog die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt mit ein. Normalerweise sei es schwierig, Sponsoren zu finden. In Uslar sei es gelungen, auch weil es Empathie zwischen den Partnern gebe und die Wirtschaftsförderung funktioniere. Beushausens Dank galt den Sponsoren, der Stadt und Wilhelm Holz (Kammerborn), den Beushausen als „Aktivposten“ bezeichnete, um den man den Uslarer Tennisclub andernorts beneide.

„Es geht weiter“, freute sich Beushausen und meinte damit nicht nur die Bergbräu-Trophy, bei der ab Mittwoch um Satz und Sieg gespielt wird, sondern auch das Weltranglistenturnier, für das Bürgermeister Bauer eine Fortsetzung ankündigt.

Für den ausrichtenden Uslarer Tennisclub trat Holz ans Mikrofon und entschuldigte den UTC-Vorsitzenden Andreas Ahlborn, der noch als Supervisor auf der Vereinsanlage geblieben war. Dort hatte das letzte Spiel wegen Regens abgebrochen werden müssen.

Holz dankte namentlich vielen Helfern und Unterstützern, allen voran Bastian Krause und seiner Familie vom Namensgeber, der Firma Bikeleasing, sowie Yves Gummich, der sowohl mit seiner Firma als auch als Geschäftsführer des Wirtschaftsvereine Region Uslar Unterstützung geleistet hatte. Etwa als ein Platz vergrößert werden musste. Organisationsleiter Holz erinnerte an den kurzen Schock, als der Verein bei einer Besichtigung der Anlage von den erforderlichen Baumaßnahmen erfuhr. Auch Schiedsrichterstühle mussten aus Kassel herangeschafft werden, weil die eigentlich vorgesehenen Stühle runde statt eckige Sprossen hatten.

Reiner Beushausen © Gudrun Porath

Insgesamt seien laut Holz 71 Helfer bei dem gut einwöchigen Tennisturnier im Einsatz gewesen. 26 davon seien für die Versorgung (Catering) zuständig gewesen.

Etwas Besonderes sei auch die von Markus Thiel (Schoningen) technisch sichergestellte Live-Übertragung der Spiele von zwei der drei Plätzen gewesen, sodass diese Begegnungen im Internet verfolgt werden konnten.

Vizepräsident Tennisverband Niedersachsen-Bremen © Gudrun Porath

„Vieles ist nur möglich, weil wir in einer Kleinstadt leben“, hob Holz die gegenseitige Unterstützung hervor und meinte damit auch die Bollenser Wanderfreunde, die mit acht Fahrern für einen Bus-Pendeldienst (Shuttle) gesorgt hatten.

Schließlich bedankte sich Organisationsleiter Holz auch bei den Zuschauern, die die eigens errichtete Zuschauertribüne an den Turniertagen bevölkerten und so für eine tolle Atmosphäre gesorgt hätten, in der sich nicht nur die Tennisspieler wohlfühlen konnten.

Von Gudrun Porath