Hat das Volpriehäuser Freibad eine Zukunft? - Alte Technik, hohe Investitionen und bisher kein Konzept

Von: Jürgen Dumnitz

Verwaist, verdreckt und zugewachsen: Das Schwimmbecken mit dem Fünf-Meter-Sprungturm im Vordergrund, von dem aus früher Arschbomben-Meisterschaften ausgetragen wurden. Im Hintergrund ist die Bundesstraßen-Baustelle zu sehen. © Jürgen Dumnitz

Volpriehausen – Das Freibad der Stadtwerke Uslar GmbH in Volpriehausen ist seit Baubeginn 2018/19 für die neue Bundesstraße 241 geschlossen. Seither ist die bisher von Freiwilligen der Bürgerinitiative Bollertdörfer betriebene und jetzt ungenutzte Anlage sich selbst überlassen und wird an vielen Stellen bereits von der Natur zurückerobert. Vor dem Areal soll in den nächsten Monaten ein neuer Parkplatz im Zuge des Neubaus der Bundesstraße 241 fertiggestellt werden.

Die Zukunft ist völlig offen, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Adolph auf Anfrage. Die gesamte Technik fürs Schwimmbad und auch die Funktionsgebäude seien sehr alt. „Die Volpriehäuser und die Menschen der Bollert-Region müssen sagen, was sie wollen“, sagt Adolph. Er findet, dass so ein Bad ja auch ein Stück Lebensqualität und „Daseinsvorsorge“ für die Menschen sei, zumal im Uslarer Land sonst kein Freibad mehr betrieben wird.

Man müsse das Thema gesellschaftspolitisch diskutieren und nicht nur wirtschaftlich betrachten, zeigt er sich offen. Für das, was von den Menschen gewollt werde, müsse dann eine Lösung gefunden werden, um es zu realisieren. Wenn beispielsweise gewollt ist, dass das Freibad weiter wie bisher mit Schwimmbecken, Sprungturm und Rutsche betrieben werden soll, dann müsse man sehen, wie das zu realisieren sei.

Über Kosten könne man nur spekulieren. Wenn man weiß, was man will, müsse man planen und gucken, wie teuer es wird und wer das bezahlt. Egal ob man ein wie auch immer beheiztes Freibad oder einen Naturteich wie in Schönhagen oder eine Variante wie in Lauenberg wolle. Die Arbeitskreis Bäder werde sich laut Adolph jetzt mit dem Thema Freibad Volpriehausen insgesamt und der möglichen Gebäudeenergieversorgung befassen. Wegen der Schließung und auch der Corona-Einschränkungen in den vergangenen Jahren sei da bedauerlicherweise nur wenig gelaufen.

Wenn man jetzt zusammen rede und sich entscheide, dann dauere die Umsetzung aber auch noch seine Zeit, weil beispielsweise Geldgeber oder auch passende Zuschusstöpfe gefunden werden müssten. Die Stadtwerke allein könnten das wie immer geartete Projekt sicher nicht alleine stemmen. Klar sei aber, dass das Freibad weder in diesem Jahr noch im nächsten Jahr mit Schwimmgelegenheit wieder öffnen könne.

Esther Graepler von der Bürgerinitiative Bollertdörfer und dem Dorferneuerungsteam sagt auf Anfrage, dass bisher drei Versuche, eine Badsanierung mit Fördergeld hinzubekommen, gescheitert seien. Ihrer Ansicht nach müsse das Bad kernsaniert werden, was sicher mehrere Millionen Euro koste, weil Technik und Heizung aus den 1960er-Jahren seien.

Ist seit gut fünf Jahren sich selbst überlassen: Das Freibad-Gelände unterhalb der Schlarper Straße in Volpriehausen. Wie es mit dem einzigen Freibad im Uslarer Land weitergeht, ist völlig offen. © Jürgen Dumnitz

Sie sieht aber eine Chance für eine auch kurzfristig umzusetzende Zwischennutzung des Badgeländes auch ohne Schwimmbecken. Am 16. Juni gebe es ein weiteres Treffen des Vorstandes zur Dorferneuerung, bei dem auch über das Freibad gesprochen werden soll.

Vielleicht komme man mit kleinen Schritten weiter, etwa durch die Nutzung des Platzes und der Liegewiese, des Beachvolleyballfeldes, des Schachplatzes, des Spielplatzes und der Sansibar mit den Sitzplätzen auf der Terrasse.

Dann könnte das Badgelände zumindest wieder als Treffpunkt und Aktivpark genutzt werden. Und in den nächsten fünf Jahren könnte parallel daran gearbeitet werden, dass man im Freibad auch wieder schwimmen könne.

