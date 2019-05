Haus in Delliehausen in Flammen: Neunköpfige Familie rettet sich

In einem Haus im Uslarer Stadtteil Delliehausen ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich nach ersten Informationen rechtzeitig vor dem Feuer retten.

Aktualisiert um 17 Uhr: Aus bisher unbekannter Ursache ist am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus an der Volpriehäuser Straße in Delliehausen ausgebrochen.

In dem Haus lebte seit einiger Zeit eine neunköpfige syrische Flüchtlingsfamilie, zwei Erwachsene und sieben Kinder zwischen zwei und 17 Jahren. Alle konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt.

Zunächst wurde ein Zimmerbrand gemeldet, doch beim Eintreffen der Feuerwehren schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dachstuhl. Auch eine Frau aus dem Nebenhaus, das nicht brannte, aber durch Hitze und Rauch in Mitleidenschaft gezogen wurde, verließ rechtzeitig und unverletzt ihre Wohnung.

Über eine Stunde lang waren mehrere Dutzend Feuerwehrleute unter anderem aus Uslar und den Bollert-Orten im Einsatz. Die Polizei hatte die Hauptstraße des Köhlerdorfes während des Einsatzes komplett abgesperrt. Das Haus – es zählt zu den ältesten im Dorf – ist unbewohnbar. Die neunköpfige Familie soll laut dem Hausbesitzer in einer möblierten Wohnung in Volpriehausen untergebracht werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Erst vor wenigen Wochen hatte es ein großes Feuer in einem Uslarer Wohnpark gegeben.

Hier liegt Delliehausen: