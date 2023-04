Jugendpflege stützt Musiker - Gute Ansätze zur Belebung von Bandprojekten in den Ferien

Von: Jürgen Dumnitz

Singt und musiziert gut und gerne: Der Bodenfelder Gemeindejugendpfleger Stefano Turano im voll ausgestatteten Tonstudio in der alten Schule, das Jugendliche für eigene Musikprojekte nutzen können. © Jürgen Dumnitz

Bodenfelde/Uslar – Mit einem positiven Fazit nach der Osterferienspaß-Aktion ausgestattet bereiten die Jugendpfleger der Stadt Uslar und des Fleckens Bodenfelde schon fast die Sommeraktionen vor. Eine Rolle spielt dabei auch die Musik.

In Bodenfelde haben 130 Kinder und Jugendliche an zwölf Aktionen teilgenommen, einzelne Angebote beim Basteln und Gitarrespiel wurden wegen der großen Nachfrage wiederholt, sagte Gemeindejugendpfleger Stefano Turano auf Anfrage.

Ähnlich positiv äußerte sich auch Uslars Stadtjugendpfleger Kristian Thiemann. Die 23 Angebote seien mit 350 Teilnehmern sehr gut nachgefragt gewesen, teils habe es Wartelisten gegeben.

Beide Jugendpfleger bereiten aktuell eine Jugendleiter-Ausbildung (Juleica) vor, für die Pfingsten der Auftakt sein soll und an der maximal 14 Jugendliche aus dem Bereich Uslarer Land und Bodenfelde teilnehmen können.

Im Flecken Bodenfelde passiere zudem gerade etwas in Sachen Band-Musikszene. Da sei jetzt wieder Bewegung drin, freut sich Turano. Ihm seien Musiker in sechs Formationen bekannt, die teils noch keine Namen haben und sich wohl auch nicht regelmäßig treffen. Manche musizieren im Musikverein oder der Kirchengemeinde, andere kommen aus der Poertyslammer-Szene.

Kristian Thiemann ist Stadtjugendpfleger in Uslar © Jürgen Dumnitz

Seine Jugendräume in der alten Schule bieten sich als Treffpunkt an, zumal es auch ein gut ausgestattetes Musikstudio gibt, in denen Produktionen in Kooperation mit Holger Stüber oder Unterstützung von Laurice Rott aufgenommen werden könnten. Stüber, Turano und Rott stärken die jungen Nachwuchsmusiker und wollen sie auch für Band-Projekte im Tonstudio motivieren.

Es sei sogar ein Band-Workshop in Planung, sagt Turano, weil es heute attraktiv sei, wenn Formationen ihre Musik etwa als Kurzvideo-Clip in sozialen Netzen präsentieren.

Sein Ziel sei aber ein Live-Auftritt vor Publikum, betont Turano, der sich sicher ist, dass es so gelingen wird, die Szene zu beleben.

Vielleicht gelinge es wieder, dass Nachwuchsbands im Freibad des Fleckens oder auf der Bühne im Uslarer Kulturbahnhof vor Publikum auftreten können.

Hans-Georg Gloger vom Gitarren- und Klavierinstitut Uslar © Gloger Gloger

Hans-Georg Gloger vom Gitarren- und Klavierinstitut Uslar hat in den Ferien spontan auch ein Musikprogramm auf die Beine gestellt. Das Treffen zur Belebung der Szene stand unter dem Motto „Gemeinsam musizieren nur mit Instrumenten und ohne Handy, Tablet und Co.“. schreibt Gloger. Acht Jungen und Mädchen seien beim Workshop dabei gewesen.

In kleinen Gruppen wurden Lieder „Ode an die Freude“ und „Old Mac Donald hat ne Farm“ geübt. Bei fehlenden Noten half man sich. „Das war echt ein voller Erfolg“, freut sich Gloger. Alle hätten mit Begeisterung musiziert und das „Allerschönste“ sei die Kommunikation untereinander gewesen.

Einige Nachwuchsmusiker hätten Telefonnummern ausgetauscht, um sich fürs gemeinsame Musizieren zu verabreden, schwärmt Gloger von einer neuen Generation in der lokalen Musikszene, die seiner Einschätzung nach in den „Startlöchern“ steht. Er werde deshalb – wie die Jugendpfleger – auch in den Sommerferien wieder Musik zum Mitmachen anbieten.

