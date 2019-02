Junge Frauen retten den Heimatverein Schlarpe

Schlarpe. Aufatmen in Schlarpe: Die drohende Auflösung des Heimatvereins ist abgewendet.

Während der Jahreshauptversammlung ist der Vorstand wieder komplettiert worden. An der Spitze steht mit Jessica Wiegand eine 21-jährige Studentin, die nach ihrer Wahl viel Applaus erhielt.

Die neue Vorsitzende ist keine Unbekannte im Verein und darüber hinaus: Sie war bis 2015 zwei Jahre Heidelbeerkönigin, die der Heimatverein seit 2005 wählt. Schlarpe trägt bekanntlich den Beinamen Heidelbeerdorf.

An der Seite der neuen Vorsitzenden steht mit Jana Schulze als neue zweite Vorsitzende ebenfalls eine junge Frau. In den Reihen der Mitglieder machte sich Erleichterung und Optimismus breit, junge Leute für die Arbeit gefunden zu haben, berichtet die wiedergewählte Schriftführerin Cornelia Striegan aus der Versammlung, an der über 60 der derzeit 224 Mitglieder (drei weniger als im Jahr davor) teilnahmen.

Bis dahin war es aber ein langer Weg. Denn seit dem altersbedingten Rücktritt von Heinz Kühn im vorigen Jahr fand sich niemand für den Führungsposten. Auch während der Versammlung blieben die Aufrufe des bisherigen zweiten Vorsitzenden Holger Wielert und des Ehrenvorsitzenden Heinz Kühn zunächst erfolglos. Man wollte sich schon mit Plan B abfinden und eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit der Vereinsauflösung einberufen, da fruchtete ein Vorschlag von Ortsbürgermeister Andreas Stänger.

Das Dorfoberhaupt hatte einmal mehr betont, dass der Heimatverein für Schlarpe unverzichtbar sei und vorgeschlagen, in einer Sitzungsunterbrechung alle Personen in einem Nebenraum zu bitten, die bereit sind, sich für den Verein – in welcher Form auch immer – einzubringen.

Über ein Dutzend Mitglieder meldeten und berieten sich. Das Ergebnis: Jessica Wiegang erklärte sich unter der Voraussetzung bereit, den Posten der Vorsitzenden zu übernehmen, wenn die Arbeit auf viele Schultern verteilt werde. Mit Jana Schulze fand sich eine weitere Mitstreiterin der jungen Generation an ihrer Seite: Sie übernahm den Posten der zweiten Vorsitzenden anstelle von Holger Wielert, der nach zehn Jahren nicht mehr kandidierte.

Schriftführerin Striegan stand angesichts der positiven Entwicklung noch mal zur Verfügung und wurde bestätigt. Kassenwart ist Karl-Heinz Wiegand. Sein Posten steht 2020 erst wieder zur Wahl.

Hinter dem Vorstand stehen viele Arbeitsgruppen, darunter weiterhin die Taskforce (Schlarper Ranger) als Einsatz- und Arbeitsgruppe zuständig für Wanderwege, Bänke und Bollert-Teich) und eine Organisationsgruppe für Veranstaltungen. fsd

Rubriklistenbild: © Foto: Heimatverein Schlarpe/nh