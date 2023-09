Kirche als fester Platz im Dorf - Einführung Pastorin Brosig für Volpriehausen und Schoningen

Sonja Brosig ist neue Pastorin in St. Georg Volpriehausen und St. Vitus in Schoningen. Neben ihr die Superintendentin Stephanie von Lingen (rechts). © Gudrun Porath

Volpriehausen/Schoningen – „Es ist ein weiter Raum, aber ich stehe nicht allein“, zeigte sich Sonja Brosig bei ihrer offiziellen Einführung zuversichtlich. Die neue Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde St. Georg in Volpriehausen, die ab Sommer 2024 auch die Kirchengemeinde St. Vitus in Schoningen übernehmen wird, spielte damit auf die Herausforderung an, für ihre künftige Gemeindearbeit einmal quer durch das Uslarer Land von Delliehausen nach Fürstenhagen fahren zu müssen.

Zur Einführung waren sie alle gekommen und füllten die Kirche: Vertreter der Kirchenvorstände aus Delliehausen, Gierswalde, Schlarpe und Volpriehausen, Schoningen, Ahlbershausen, Verliehausen, Offensen und Fürstenhagen, Ortsbürgermeister und Bürgermeister, Vertreter der Feuerwehren und Kollegen aus dem Uslarer Land sowie Pastorin Rita Sennert und Superintendentin Stephanie von Lingen.

Von Lingen strahlte, als sie Brosig in ihr Amt einführte. Schließlich konnte mit ihr nicht nur die Pfarrstelle in Volpriehausen wieder besetzt werden. Mit der pfarramtlichen Verbindung von Volpriehausen und Schoningen, die beide Kirchengemeinden im Frühjahr nach zweijährigen Gesprächen beschlossen hatten, ist mit Sonja Brosig auch die Nachfolge von Pastorin Sennert gesichert, wenn diese im kommenden Jahr in den Ruhestand geht. Statt zwei halber Stellen – mehr hätten die derzeitigen Mitgliederzahlen der beiden Gemeinden nicht hergegeben – bleibt eine ganze Stelle im Uslarer Land.

Für die Kirchenvorstände sprach Kevin Vogt und sicherte Brosig die Unterstützung im Amt und in allen Lebenslagen zu. Stephanie von Lingen bezeichnete es als Glücksfall, Brosig im Frühjahr kennengelernt zu haben, denn sie habe nicht nur ein neues Betätigungsfeld gesucht, sondern sei auch bereit gewesen, schnellstmöglich nach Volpriehausen zu ziehen und die Aufgabe zu übernehmen. „Es muss gut besprochen werden, wenn vieles neu wird, aber auch Altes bleiben soll“, so von Lingen über die beiden nun verbundenen Gemeinden. Die Gemeinschaft auf der großen Fläche zu pflegen, werde nicht einfach und erfordere Teamgeist.

Dass sie diese Aufgabe jedenfalls offensiv angehen wird, zeigte Sonja Brosig in ihrer mit fester Stimme vorgetragenen Predigt. Neun Dörfer seien viel Raum, um sich zu entfalten. Nun gelte es, gemeinsam Wege zu finden, aufeinander zuzugehen. Natürlich gebe es auch Grenzen, die zum Beispiel durch Ansprüche gesetzt würden. Diese gehörten zum menschlichen Leben.

Brosig zitierte aus dem Buch Jesaja: „Mache dich auf, werde licht, und dein Licht kommt.“ Dies sei eine Aufforderung, selbst aktiv zu werden, die Welt heller zu machen und gemeinsam zu überlegen, wie Kirche in Zukunft aussehen könne. „Auf die Kirche als festen Platz im Dorf möchte ich aufbauen“, schloss Brosig.

Bereits im Gottesdienst, der vom Posaunenchor Volpriehausen musikalisch begleitet wurde, hatte die Pastorin viel Beifall erhalten. Beim anschließenden Empfang im Pfarrgarten des Gemeindehauses setzte sich der Zuspruch fort. Uslars Bürgermeister Torsten Bauer sicherte die Unterstützung der Stadt in Form einer guten Zusammenarbeit zu, ebenso die Ortsbürgermeister der Bollert-Dörfer.

Für die katholische Kirchengemeinde sprach sich Bertold Hieber für mehr ökumenische Zusammenarbeit aus. Heinz Kühn aus Schlarpe, der Ende September seinen 90. Geburtstag feiert, äußerte einen Wunsch: den Männerkreis der Gemeinde wieder zu beleben.

Von Hittfeld in den Solling

Sonja Brosig wurde im nördlichen Niedersachsen in der Gemeinde Hittfeld bei Hamburg geboren. Dort engagierte sie sich in der evangelischen Jugend und absolvierte nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auf der Demenzstation einer diakonischen Einrichtung.



Es folgte das Theologiestudium in Göttingen. Nach einem Gemeindepraktikum in Helsinki (Finnland) entschied sie sich für den Beruf der Pastorin und absolvierte ihr Vikariat in Groß Schneen bei Göttingen.



Ende November 2021 wurde Sonja Brosig von Regionalbischöfin Dr. Adelheid Ruck-Schröder in Niedergandern bei Friedland zur Pastorin ordiniert.



Ihren Dienst in Volpriehausen versieht sie bereits seit dem 1. August. In St. Vitus in Schoningen arbeitet die 34-Jährige im Junior-Senior-Modell mit Pastorin Rita Sennert zusammen, bis diese im Sommer kommenden Jahres ausscheidet und Brosig die Stelle komplett übernimmt.



Die Landschaft des Sollings gefällt Sonja Brosig nach eigenem Bekunden sehr gut. Damit sie diese noch besser kennenlernen kann, überreichte ihr Superintendentin von Lingen als Geschenk eine Wanderkarte. zyp