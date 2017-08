Marktplatz: Liebhaber für altes Schätzchen gesucht

Ein besonderes Schmuckstück steht bei Arek Gorski in Uslar in der Garage: ein VW Karmann Ghia Typ 14, Cabriolet, Baujahr 1973, 50 PS, 1,6 Liter, vollständig restauriert, in original Ravennagrün.

Es war immer der Traum von Arek Gorski, ein solches Auto zu besitzen. Als der KFZ-Meister vor zweieinhalb Jahren im Urlaub eine Oldtimerzeitschrift durchblätterte, fand er sein „Traumauto“. Das Fahrzeug gehörte einem älteren Herrn, der es seit 1981 gefahren hat. Die Entscheidung war schnell gefallen und die zu der Zeit noch braune Seltenheit wurde abgeholt. „Das Aufladen des Autos konnte sich der 75-jährige Herr nicht mit ansehen. Immerhin hat er den Wagen 34 Jahre lang gefahren“, erinnert sich Gorski. Danach machte er sich an die Aufbereitung des Oldtimers. „Ursprünglich dachte ich, ich kaufe ein Auto mit TÜV, neuen Reifen und neuem Dach, da muss ich dann nicht so viel machen, aber da ich Perfektionist bin, wurden zweieinhalb Jahre daraus.“

Bildergalerie

Marktplatz: Arek Gorski verkauft vollständig restaurierten VW Karmann Ghia Cabriolet Zur Fotostrecke

Nun ist das Auto in einem neuwertigen und originalen Zustand. Allein in der Karosserie stecken Blechteile in einem Wert von über 3500 Euro und ein Aufwand von mehr als 400 Arbeitsstunden. „Irgendwann haben wir aufgehört, die Stunden zu zählen. Von oben bis unten, innen wie außen – jedes einzelne Teil war ausgebaut und wurde neu lackiert“, sagt der Oldtimerliebhaber. „Die Originalfarbe „Ravennagrün“, die in den 70ern, den Flower-Power-Jahren, in Mode war, wurde extra gemischt und mit der Originalfarbe, die innen im Auto noch vorhanden war, verglichen. „Als ich das Auto kaufte, war es braun lackiert, das ging gar nicht.“

Museumsreifes Fahrzeug

Jeden einzelnen Arbeitsvorgang hat der Autoliebhaber in Hunderten von Fotos dokumentiert, vom Kauf über das Zerlegen, die Restaurierung bis hin zum Zusammensetzen. Viele dieser Fotos sind auf der Facebook-Seite „Argo – Arek Gorski“ zu finden. Bis auf das Scheckheft sind alle Originalunterlagen vorhanden. Von der Stiftung Auto Museum Volkswagen liegt ein Zertifikat vor, dem neben den Eckdaten zu entnehmen ist, dass das Fahrzeug über „Extras“ wie dem VW Radio „Emden“, eine beheizbare Heckscheibe und 3-Punkt-Automatic Sicherheitsgurte verfügt. „Ein Wertgutachten wird noch erstellt und dem Käufer mitgegeben“, sagt Arek Gorski. „Ich würde das Auto schon gern behalten, aber persönliche Umstände erlauben es nicht. Andererseits würde mir jeder noch so kleine Steinschlag, wie sie beim Fahren immer mal vorkommen, weh tun. Das war auch der Grund, warum ich nie auf ein Treffen gefahren bin.“ Daher war das Auto auch in den vergangenen zwei Jahren nicht angemeldet. Am liebsten wäre es Arek Gorski, wenn das Auto in einem Museum stehen könnte. „Es ist absolut original. Alles ist so, wie es damals gebaut wurde. Das ist perfekt für ein Museum. Vielleicht findet sich ja ein Liebhaber, der es dann einem Museum stiftet.“

Ein Traum in Grün

Der „Hausfrauenporsche“, der in 44 Jahren lediglich 105.000 Kilometer gefahren ist, verfügt über ein herunterklappbares Dach und eine umklappbare Heckscheibe. Die Sitzpolster sind aus schwarzem Kunstleder. Das Motorengeräusch ist Musik in den Ohren von Autoliebhabern. Arek Gorski hofft nun auf einen Käufer, der sich wiederum mit diesem Schätzchen einen Traum erfüllt.