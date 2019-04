Exhibitionisten onanierten in Wiensen und Allershausen vor Frauen

Die Polizei in Uslar fahndet nach zwei Exhibitionisten, die in Wiensen und Allershausen in Gegenwart von Frauen ihr Geschlechtsteil zeigten und onanierten.

In Wiensen fiel einer Frau am Montag gegen 14 Uhr hinter den Tennisplätzen am Ortsausgang Richtung Bodenfelde ein Mann auf. Als die Frau sich ihm näherte, drehte er sich zu ihr um, ließ die Hose herunter und fing an zu onanieren. Anschließend ist er laut Polizei weggegangen.

In Allershausen fuhr ein Mann am Dienstag gegen 19 Uhr mehrmals mit einem Fahrrad an einer 31-jährigen Frau vorbei, die auf dem Wirtschafts- und Fußweg, der zum Teil parallel zur Bahnlinie von Allershausen in Richtung Steimke verläuft, joggte. Er hatte sich dabei bei geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil zu schaffen gemacht. Die Frau machte sich laut Polizei sofort davon.

Die männliche Person ist laut Beschreibung etwa 16 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß, trug eine blonde zottelige Lockenmähne und eine schwarze Hose mit weißen Streifen. Bei dem mitgeführten Fahrrad handelte es sich um ein sattelgefedertes Mountainbike mit Gepäckträger. In dem Gepäckträger lag ein dunkel-rotblau karierter Rucksack der Marke „Dakine“.

Der Mann in Wiensen wird auf Ende 20 Jahre geschätzt, war etwa 1,65 Meter groß, hatte schütteres mittelblondes Haar, das hinten zum Dutt gebunden war. Er trug ein graues T-Shirt und hatte zudem einen schwarzen angeleinten Hund dabei.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0 55 71/92 60 00 zu melden.

