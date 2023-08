Massen-Unruhen in der Stadt - Die Inflationskrise vor 100 Jahren im Solling (III)

Das Rathaus in Uslar mit dem Marktplatz in den 1920er-Jahren. Dort demonstrierten heute vor 100 Jahren bis zu 1500 Menschen gegen die Inflation. © Stadtarchiv Uslar

Uslar – Während die Sollinger Arbeiter in der Revolution 1918/19 eher als Zaungäste an der politischen Entwicklung teilnahmen, versuchten sie in der Hyperinflation des Jahres 1923 mit Massendemonstrationen ihre Interessen wahrzunehmen. Organisatoren dieser Proteste waren vor allem die Betriebsräte der größeren Industrie-Unternehmen. Die Herzkammer der Uslarer Arbeiterbewegung bildete in den 1920er- Jahren die große Möbelfabrik von Neugarten & Eichmann an der Bahnhofsstraße.

Am 21. August fand auf Einladung von Landrat Gustav Fischer im Uslarer Rathaus eine Zusammenkunft von Geschäftsleuten, Vertretern der Landwirte, der Molkerei, der Bäcker und Schlachter, der Industrie-Unternehmen sowie der Gewerkschaften statt, auf der über Preissenkungen für Grundnahrungsmittel und Artikel des täglichen Bedarfs beraten wurde.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, zogen gleichzeitig die Belegschaften der Uslarer Betriebe in langen Kolonnen durch die Stadt. Ein Zeitzeuge, der damals 25-jährige Tischler Adolf Herbold aus Lippoldsberg, erinnerte sich noch 50 Jahre später an diesen Tag: „23 war ich auf der Möbelfabrik. Auf einmal hieß es: ‘Alles fertigmachen! Jetzt wird en Umzug gemacht! Wir wollen was zu essen haben! Sonst passiert was!’ Alle angezogen, runter in die Stadt. Die von der Wagenfabrik am Bahnhof schlossen sich an. Unten in der Stadt, da warn schon die Arbeiter von der Eisenhütte und von Ilse. Das war eine Kolonne. Wir sind marschiert, kommen auf die Lange Straße. Da ist en Bauer von Dinkelhausen. Der sagt: ‘So, jetzt wollt ihr nicht mehr arbeiten und macht Spektakel. Eck levvere keine Melk mehr in de Stadt. Kreyet se meyne Swaine!’ Und da packt ne einer aus Sohlingen, der packt den Bauern und da kriegt der vielleicht Senge.“

Nur mit Mühe konnten einige besonnene Männer verhindern, dass der Bauer bei Schlachter Spellerberg an einen Haken gehängt wurde.

Gegen Mittag hatten sich 1000 bis 1500 Menschen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus eingefunden. Kommunisten heizten die Stimmung an, es wurden sogar Morddrohungen gegen den Landrat laut. Der erfahrene Volkstribun Gustav Fischer musste alle Register ziehen, um die Demonstranten zu beruhigen.

Schließlich zerstreute sich die Menschenmenge. Die Arbeiter gingen jedoch weder nach Hause noch in ihre Betriebe, wie Landrat Fischer gehofft hatte. Einige forderten von den Ladenbesitzern den verbilligten Verkauf von Waren. Kaufmann Walter Freter suchte acht Personen aus der Menge heraus, denen er zu günstigen Preisen Stoffe verkaufte.

Das Uslarer Kreishaus an der St.-Johannis-Kirche. Hier war später das Krankenhaus untergebracht. © Stadtarchiv Uslar

Im Manufakturwaren-Geschäft von Gustav Freudenthal verhinderten Arbeiter Plünderungen. Demonstranten statteten auch der Molkerei einen Besuch ab, deren Butter- und Milchpreise viele Angehörige der Unterschicht verbittert hatten.

Am Nachmittag gingen die Gespräche über Preissenkungen im Landratsamt neben der St.-Johannis-Kirche weiter. Auf dem Graftplatz warteten zahlreiche Arbeiter, zu denen inzwischen auch Bergleute aus Volpriehausen gestoßen waren, auf die Ergebnisse der Verhandlungen.

Unter dem Druck der Straße waren Landwirte, Geschäftsleute und Unternehmer schließlich zu Zugeständnissen bereit. Vereinbart wurde, dass die Firmen über finanzielle Beihilfen verhandeln wollten. Lebensmittel sowie Milch und Butter sollten an „Unbemittelte“ zu erschwinglichen Preisen und Arbeitskleidung zum Einkaufspreis verkauft werden. Auch ein Stück „Großvieh“ sollte den Schlachtern für die Armen zur Verfügung gestellt werden.

Diese Erfolge waren in erster Linie dem Verhandlungsgeschick Fischers zu verdanken. Nach dem ereignisreichen Aktionstag schrieb er jedoch wenig optimistisch an seine vorgesetzte Behörde: „Ich befürchte, dass diese Demonstration nicht die letzte gewesen ist. Es war auch nur unter Aufgebot größter Überredung möglich, die Demonstranten davon abzuhalten, dass sie in die Landgemeinden zogen, um sich Lebensmittel zu holen.“

Da in den folgenden Wochen die Not der kleinen Leute noch größer wurde, planten die Betriebsräte für den 11. September 1923 eine weitere Demo in Bodenfelde. Fischer schickte daraufhin Polizeitruppen los. Da die Arbeiter ein Blutvergießen vermeiden wollten, bliesen sie ihre Manifestation in letzter Sekunde ab.

Von Wolfgang Schäfer