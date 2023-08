Mehr Geld fürs Bürgerhaus - Stadtrat stimmt weiteren 80 000 Euro zu

Soll eine Regionale Gemeinschaftsanlage werden: Das bisherige Dorfgemeinschaftshaus Allershausen wird seit Monaten umgebaut und immer teuerer. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant. © Jürgen Dumnitz

Allershausen – Das Gemeinschaftshaus in Allershausen hat eine wechselvolle Geschichte. Das einstige Gasthaus war zwischendurch Königreichssaal der Zeugen Jehovas und zuletzt Dorfgemeinschaftshaus. Jetzt ist es seit Frühjahr 2022 Großbaustelle und soll zur Regionalen Gemeinschaftsanlage (RGA) umgebaut werden. 2021 wurde das Projekt mit 200 000 Euro kalkuliert.

Dreiviertel davon sollten durch das Leader-Förderprogramm bezuschusst werden.

Doch die Kosten steigen und steigen. Im Juni 2021 lehnen die Allershäuser die Forderung der Stadt Uslar ab, die Mehrkosten zu tragen. Im Mai 2022 ist von 300 000 Euro Gesamtkosten die Rede. Nach weiteren Verhandlungen wurden im Juli 2022 bereits 30 000 Euro über den städtischen Haushalt nachfinanziert, jetzt sollen weitere 80 000 Euro bereitgestellt werden und der Fertigstellungstermin wurde auf Anfang Januar 2024 verschoben.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates äußerte Matthias Figge (SPD) seinen Unmut. „Nepper, Schlepper, Bauernfänger“, sagte er und nannte den Umbau mehrmals eine „unendliche Geschichte“. Für ihn sei unverständlich, warum man sich in der Planung vertan habe und immer mehr Geld fordere – und auch bekomme. Er fordert die anderen Ortschaften auf, auch Anträge zu stellen, denen dann wegen der Gleichbehandlung auch entsprochen werden müsse. „Das ufert doch aus, das können wir uns gar nicht mehr erlauben“, sagte Figge.

Bauarbeiten am Gemeinschaftshaus: Der Allershäuser Ratsherr Thomas Becker und Vorsitzende des Trägervereins der Gemeinschaftsanlage beobachtet im Oktober 2022 Handwerker bei den Sanierungsarbeiten im Gebäude. © Jürgen Dumnitz

Sonja Gierke (SPD) stellte fest, dass die RGA von Anfang an ideell und finanziell große Unterstützung vom Rat erfahren habe. Ihrer Ansicht nach gebe es viele Faktoren dafür, warum die Kosten deutlich höher sind, als vorgesehen. Ihrer Ansicht nach dürfe das Vorhaben gegenüber anderen Dörfern nicht bevorzugt werden.

Für die Transparenz der Kostenrechnung fordert der von ihr vorgebrachte gemeinsame Antrag eine Auflistung der Eigenleistungsstunden. Gleichzeitig stellte sie sich hinter den von der SPD, UWG und FDP vorgeschlagenen Änderungsantrag für die überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Sanierung der Allershäuser Gemeinschaftsanlage.

Darin heißt es: „Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem Trägerverein der RGA eine Finanzierungsvereinbarung über die anteilige Rückzahlung der Mehrkosten (20 Prozent der nachfinanzierten Summe) für die Errichtung der Anlage zu schließen.“ Volker Ruwisch (Bunte Ratsgruppe/Grüne) stimmte dem zu und betonte, dass man froh sein könne über das Engagement der Allershäuser.

Für die FDP sagte Sebastian Pfeiffer, dass es ja gut sei, dass die Investitionen fürs Allershäuser Gemeinschaftshaus der Region zugutekommen. Die Baustelle dauere aber immer länger und werde immer teuerer. Er fragte nach einer Kostenschätzung und was denn noch alles komme. Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass große Räume auch hohe Unterhaltungskosten bedeuten. Immer wieder Geld bereitzustellen könnte als „Freifahrtsschein“ für ähnliche Projekte in den anderen Dörfern angesehen werden. Allershausen bekäme so ein fix und fertiges Haus, von dem die Stadt Uslar nichts habe, weil nur der Trägerverein davon profitiere.

Bürgermeister Torsten Bauer (CDU) sagte, dass die Allershäuser Anlage als Regionale Gemeinschaftsanlage eine Sonderstellung habe, für die es auch viel Fördergeld gebe.

Bei der Abstimmung gab es 15 Ja-Stimmen für die 80 000 Euro Nachfinanzierung und den Änderungsantrag, zehn Ratsmitglieder stimmten dagegen und zwei enthielten sich der Stimme. Im Haushalt sollen dafür der Ausbau der Ernst-Reuter-Straße und der Neubau der Ahlebrücke an der Mittelstraße in Schönhagen verschoben werden.