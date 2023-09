Meilenstein für die neue B 241: Asphaltierungsarbeiten haben begonnen

Von: Jürgen Dumnitz

Das Ziel steht: Bis Ende 2025 soll die neue Bundesstraße zwischen Bollensen und dem Bollert fertig sein. © Jürgen Dumnitz

Den Beginn der Asphaltierungsarbeiten in dieser Woche bezeichnet der Oberbauleiter Olaf Berlig (Firma Zetcon) als „Meilenstein“ in der mehrjährigen Bauzeit für die neue Bundesstraße 241 zwischen Bollensen und der Bollertsmühle. Fertiggestellt und in Betrieb gehen soll die neue Trasse parallel zur Bahnlinie laut Zeitplan Mitte/Ende 2025.

Bollensen/Volpriehausen – Bis Mitte September soll das Teilstück von der neuen Einmündung bei Bollensen über die Spange und die Auf- und Abfahrt auch auf der Strecke bis etwa zur Meyerbrücke kurz vor Volpriehausen asphaltiert werden. Zunächst kommt per Fertiger auf der kompletten Straßenbreite (maximal 7,50 Meter) eine 14 Zentimeter dicke Tragschicht auf den Unterbau. Sofort im Anschluss werde eine 8,5 Zentimeter dicke Binderschicht und wiederum sofort im Anschluss die 3,5 bis 4 Zentimeter dicke Deckschicht eingebaut.

„Das passiert alles ohne Unterbrechung“, beschreibt Berlig das Vorgehen. Der komplette Bereich ist gesperrt und dürfe nicht befahren werden, weil Verschmutzungen zwischen den Schichten ausgeschlossen werden müssen. Asphaltiert werde werktags zwischen 7.30 und 17.30 Uhr, insgesamt sollen rund 20 000 Tonnen Asphalt vom Mischwerk in Adelebsen aufgebracht werden.

Bei 26 Tonnen Ladung bedeutet das, dass in den kommenden Wochen rund 770 Lkw-Ladungen zum Einbaufeld transportiert werden. „Die Bauleute wollen richtig was schaffen“, freut sich Berlig. Fertig sei die Bundesstraße dann aber noch nicht, weil die Ausstattung (Planken, Beschilderung, Markierung) noch fehle. Man liege aber mit allen Arbeiten im Zeitplan. Emsig werde an der neuen Schachtstraßen-Brücke in Volpriehausen gearbeitet, am Trog unterhalb des Rothenbergs und an der Schallschutzmauer in Volpriehausen.

Borde für die Verkehrsinsel sind bereits gesetzt: Wer von Bollensen auf die bisherige B 241 fahren will, muss künftig rechts an der Mittelinsel auffahren. Wer von Gierswalde aus kommt, biegt auf der linken Bildseite nach rechts ab. Der Einmündungsbereich soll jetzt asphaltiert und noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, damit die ampelgeregelte Notspur möglichst schnell wieder zurückgebaut werden kann. © Jürgen Dumnitz

Brückenbau: An dieser Stelle entsteht die neue Brücke zwischen der Schachtstraße (links) und dem Gemeindeverbindungsweg nach Schlarpe. Die Fundamente sind bereits mit Holz eingeschalt. © Jürgen Dumnitz

Montagearbeiten: Per Schwerlastkran werden die vorgefertigten Schallschutzwände in die Stahlhalterungen zwischen Straße und Bahnlinie eingeschoben. Im Hintergrund die roten Dächer des Seniorenheims. © Jürgen Dumnitz