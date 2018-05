Motorradfahrer aus Uslar bei Kollision schwer verletzt

Gieselwerder. Schwer verletzt wurde Pfingstmontag ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Uslar.

Der junge Mann war mittags von Gieselwerder in Richtung Gottsbüren unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er nach Polizeiangaben mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Personenwagen.

An Motorrad und Auto entstand Totalschaden. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos aus Liebenau wurde leicht verletzt. An der Unfallstelle waren Notarzt, Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

