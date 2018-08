Volpriehausen. Mit dem Rettungshubschrauber ist ein 18-jähriger Motorradfahrer aus einem Uslarer Ortsteil nach einem Unfall am Dienstagabend in Volpriehausen ins Uniklinikum gebracht worden.

Er war nach Angaben der Polizei um 18.35 Uhr an der Schachtstraße mit seiner Maschine gestürzt, als ihm ein Auto entgegenkam, das an zwei geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr. Das Motorrad rutschte seitlich in das Auto.

Über die Höhe des Schadens liegen keine Angaben vor. (fsd)

Rubriklistenbild: © dpa