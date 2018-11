Neue Bundesstraße 241: Als erste fällt die Meierbrücke bei Volpriehausen

Mit dem Neubau der Bundesstraße zwischen Volpriehausen und Bollensen soll es am Wochenende losgehen. Die Meierbrücke bei Volpriehausen soll abgerissen und neu gebaut werden.

Dast teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Bad Gandersheim, mit.

Damit geht es in die aktive Bauphase für das Projekt, das bis 2023 vorsieht, die B 241 von Volpriehausen entlang der Bahnstrecke über fünf Kilometer bis kurz vor Bollensen neu zu errichten. Kalkuliert wird mit mindestens 33 Millionen Euro Baukosten.

Nach dem symbolischen Spatenstich im Juli 2016 und der Baufeldräumung (Beseitigung von Bewuchs) ging es dieses Jahr mit dem Errichten der Baustraßen weiter, die inzwischen soweit angelegt sind, dass die Baustelle erreicht werden kann. Jetzt ist das erste von mehreren Brückenbauwerken an der Reihe, die über die Bahnstrecke führen und vergrößert werden müssen, damit auch die neue Bundesstraße danebenpasst.

Der Abbruch der Meierbrücke, eine Wirtschaftswegebrücke, erfolgt von Freitag, 23. November, 22 Uhr, bis Montag, 26. November, 5 Uhr. Danach ist sogleich der Neubau der Brücke vorgesehen. Für dieses Projekt sind inklusive Abbruch laut Behörde 1,24 Millionen Euro kalkuliert.

Die Deutsche Bahn hat für die Bahnlinie RB 21 Northeim – Ottbergen am Sperrwochenende einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Zu- und Abfahrten für den Baustellenverkehr erfolgen über die alte B 241 sowie in Volpriehausen über die Straße Am Rothenberg. Verkehrsbeschränkungen sind nicht vorgesehen, heißt es. Es kann aber durch den Baustellenverkehr kurzfristig zu höherer Verkehrsbelastung kommen. Die zuständige Landesbehörde bittet die betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Zum weiteren Verlauf der Bauarbeiten für die neue Bundesstraße 241 von Volpriehausen bis Bollensen berichtet die zuständige Gandersheimer Straßenbaubehörde, dass jetzt die weiteren Bauwerke (Brücken und Unterführungen) folgen.

Parallel zur Erneuerung der Meierbrücke haben bereits die Arbeiten am Bauwerk Eisenbahnbrücke Güldenbergstraße bei Bollensen begonnen. Für das 2,9-Millionen-Euro-Projekt ist Ende November/Anfang Dezember der Einbau einer Behelfsbrücke geplant. Für die Meierbrücke ist eine Bauzeit bis November 2019 kalkuliert, für das Bauwerk an bei Bollensen bis Juli 2019. In Bollensen entsteht die sogenannte Querspange, die von der neuen Trasse zur alten führt.

Zum Stand der Dinge berichtet die Straßenbaubehörde, dass die Baufeldräumung mit Baumfällung und Buschwerk-Roden beendet ist und das Bahnwärterhäuschen bei Bollensen und Gartenlauben in Volpriehausen beseitigt und entsorgt worden sind. Die fünf Baustraßen zu den einzelnen Bauwerken sind fertiggestellt und in Betrieb.

Im Frühjahr 2019 bis August 2019 soll mit der Erneuerung- und Verlängerung der Rahmendurchlässe im Bereich des Bahndammes begonnen werden. Das sind die Kanäle zum Beispiel für kleine Wasserläufe unter dem Bahndamm hindurch. Einhergehend ist für das Jahr 2019 auch die Verlegung einer Wasserleitung durch die Stadtwerke Uslar GmbH in einem Teilbereich der Neubaustrecke geplant. Danach folgt laut Straßenbaubehörde der Streckenausbau auf der gesamten Neubaustrecke zwischen Volpriehausen und Bollensen.

Der Blick auf den bisherigen Zeitplan besagt, dass die wegen der Trogbauweise erforderlichen Stützwände innerhalb der Ortsdurchfahrt in Volpriehausen mit einer Länge von circa 1,2 Kilometer mit Lärmschutzwänden auf einer Länge von etwa 800 Metern für die Jahre 2021 bis 2023 geplant sind.

Schienenersatzverkehr auf der Linie Northeim - Bodenfelde

Die Züge der Linie Northeim – Bodenfelde werden wegen der Brückenbauarbeiten von Samstag, 24. November, bis Samstag, 8. Dezember, jeweils samstags und sonntags ganztägig durch Busse ersetzt, bestätige die Deutsche Bahn eine Anfrage der HNA. Die Züge dieser Linie fahren bis zu zehn Minuten früher in Bodenfelde ab und haben in Northeim Anschluss an die planmäßig fahrenden Züge in Richtung Herzberg. In der Gegenrichtung, so heißt es, fahren die Busse 15 Minuten früher in Northeim ab und erreichen Bodenfelde neun Minuten später als die ausfallenden Züge.