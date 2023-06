Neue Klimaschutzmanagerin - Mit Louisa-Pauline Sievers sollen Ziele erreicht werden

Von: Jürgen Dumnitz

Arbeitet im Dachgeschoss des alten Gerichtsgebäudes: Klimaschutzmanagerin Louisa-Pauline Sievers mit Uslars Bürgermeister Torsten Bauer. © Jürgen Dumnitz

Uslar – Louisa-Pauline Sievers (23) aus Einbeck ist die neue Klimamanagerin in Uslar. Sie trat den Vollzeitjob Anfang Juni an, nachdem die Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Einstellung zugestimmt hatten. Ihr Vertrag läuft zunächst bis Ende September 2024. Eine Option auf Verlängerung gibt es, sagte Bürgermeister Torsten Bauer beim Pressetermin im Büro der neuen Klimaschutzmanagerin.

Sievers lebt seit ihrer Geburt in Einbeck, legte dort 2018 an der Goetheschule ihr Abitur ab, leistete ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Stadtjugendpflege in Dassel ab und studierte anschließend Wasser- und Bodenmanagement (Umweltingenieurwesen) an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften am Standort Suderburg (bei Lüneburg/Uelzen). Sie ist nach eigenen Angaben Umwelt-Ingenieurin und freut sich über ihre erste Stelle.

Die Klimaschutzmanager-Stelle wurde neu ausgeschrieben, nachdem die Vorgängerin Doris Wagner Ende Oktober 2022 kündigte. 65 Prozent der Personalkosten für die Stelle zahlt der Bund, den Rest die Stadt. 2015 hat der Rat der Stadt Uslar sein Klimaschutzkonzept verabschiedet und beschlossen, einen Klimaschutzmanager einzustellen, um die geforderten Ziele zu erreichen.

Am 15. Januar 2019 wurde Nils Ritter-Fiebekorn eingestellt, am 1. März 2022 wurde Dr. Doris Wagner seine Nachfolgerin. Seit ihrem Weggang nach Hann. Münden war der Posten nicht besetzt. Notwendige Arbeiten habe in der Zwischenzeit Katrin Hartje erledigt, sagte Bauer.

Mit Hartje teilt sich die neue Klimaschutzmanagerin das Büro im Dachgeschoss des alten Gerichts am Graftplatz und von ihr wurde sie auch eingearbeitet. Zuletzt stellte sie sich im Wirtschaftsausschuss vor. Für diesen Herbst plant Louisa-Pauline Sievers einen Klimaschutz-Aktionstag auf der Langen Straße in Uslar. Das soll ein Markt mit Informations- und Beratungsständen unter anderem in Kooperation mit den Stadtwerken werden und es seien Fachvorträge unter dem Motto „Klimaschutz zum Kennenlernen“ vorgesehen.

Das Klimaschutzkonzept der Stadt habe sie kennengelernt und werde die Dinge jetzt nach der von Bürgermeister Bauer und der Politik vorgegebenen Prioritätenliste abarbeiten, sagt sie. Aus dem umfangreichen Maßnahmenkatalog sei das weitere Vorgehen mit ihr bereits abgestimmt worden. Dabei gehe es konkret unter anderem um Photovoltaik auf Freiflächen und das Thema Nahwärme. Außerdem werde sie die Themen Carsharing bearbeiten und nach Möglichkeit sollten alle Uslarer Orte E-Ladestationen bekommen. Da werde sie sich auch um Fördermöglichkeiten kümmern, hieß es in ihrem Büro. Im Fokus habe sie zudem die städtischen Gebäude. Da stehe sie mit dem Baumanagement der Verwaltung im Kontakt. Sie sieht sich als Beraterin in Sachen Klimaschutz, wirkt im Lenkungs-Arbeitskreis des Stadtrates mit, hält über ihr Netzwerk Kontakt zu den Klimaschutzmanagern der umliegenden Städte und des Landkreises Northeim und ist auch für die Bürger da. Etwa wenn es um die Beratung in Sachen PV-Balkonanlagen geht. jde

Kontakt: Klimaschutzmanagerin Louisa-Pauline Sievers, Telefon 0 55 71/30 71 03.