Neue Toiletten im Schulhaus - Sanierung im Teilbereich des Uslarer Gymnasiums

Von: Jürgen Dumnitz

Teilen

Völlig entkernt für die Sanierung: Manfred Jeschke (Baudezernent des Landkreises Northeim) in einem der für die Erneuerung vorbereiteten Toilettenraum. Am Putz oben sind noch Reste von farblichen Verschönerungsaktionen der Schüler zu sehen. © Jürgen Dumnitz

Uslar – Die Toiletten im ältesten Teil des 1968 gegründeten Uslarer Gymnasiums werden saniert. Zu Beginn der Schulferien haben Arbeiter der vom Landkreis Northeim als Schulträger beauftragten Firmen damit begonnen, die Toilettenräume (Mädchen, Jungen, Behinderte, Lehrer) auf vier Etagen zu entkernen. Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten, die Lärm und Dreck machen, abgeschlossen sein.

Die Erneuerung der Toilettenräume soll indes bis zum Jahresende dauern, sagte Baudezernent Manfred Jeschke vom Landkreises Northeim jetzt vor Ort. Damit Staub und Dreck nicht in andere Räume eindringen, wurden diese vorsorglich mit Folie versehen und abgeklebt.

Wenn alle Räume entkernt und somit im besenreinen Rohbauzustand sind, beginne der Neuaufbau, sagt Jeschke. Auf dem Boden und bis auf zwei Meter Höhe gibt es an den Wänden neue Fliesen, bevor die Innenausstattung mit WC, Urinalen, Handwaschbecken und den Abtrennungen mit allen erneuerten Ver- und Entsorgungsleitungen installiert wird. Alle Toiletten erhalten an den schallgeschützten abgehängten Decken zudem neue LED-Lichter.

Völlig entkernt für die Sanierung: Manfred Jeschke (Baudezernent des Landkreises Northeim) in einem der für die Erneuerung vorbereiteten Toilettenraum. Am Putz oben sind noch Reste von farblichen Verschönerungsaktionen der Schüler zu sehen. © Völlig entkernt für die Sanierung: Manfred Jeschke (Baudezernent des Landkreises Northeim) in einem der für die Erneuerung vorbereiteten Toilettenraum. Am Putz oben sind noch Reste von farblichen Verschönerungsaktionen der Schüler zu sehen.

Im Haushalt des Landkreises sind laut Manfred Jeschke 360 000 Euro für die Erneuerung der Toilettenanlagen auf allen Etagen vorgesehen. Voraussichtlich werde sich das aber verteuern. Dafür stehen dem seit 2018 unter anderem für die Schulen zuständigen Baudezernenten weiter rund 50 000 Euro aus dem Topf Bauunterhaltung zur Verfügung. Ihm sei wichtig, dass alles gut wird.

Alle Arbeiten seien mit der Schulleitung abgesprochen worden, die sehr kooperativ sei und sich über die Sanierungsmaßnahmen freue, sagte Jeschke. Bis zur Fertigstellung müssen Lehrer und Schüler auf andere Toiletten im Schulhaus ausweichen.

Die Kooperation mit der Schulleitung habe auch schon bei dem Einbau von LED-Leuchtmitteln in den vergangenen Jahren gut geklappt. 65 Prozent der Beleuchtung des Gymnasiums sei bereits auf LED umgestellt. Die restliche Beleuchtung sei noch so effektiv, dass sie erst getauscht werde, wenn sie versage. Aktuell wird die komplette Beleuchtung mit effizienten Leuchtstoffröhren in der Sporthalle des Gymnasiums erneuert.

Laut Jeschke wurden bei den Ausbauarbeiten keine mit Schadstoffen belasteten Altlasten in den Toilettenräumen gefunden. Die Mitarbeiter der Firmen sortierten den Bauschutt in Container, die auf Deponien gefahren werden.

Nach den nötigen Ausschreibungen haben Firmen aus der Region Südniedersachsen Zuschläge erhalten, freut sich Jeschke. Darunter auch Unternehmen aus Uslar, Hardegsen, Bodenfelde, Dassel und Northeim.

Von Jürgen Dumnitz