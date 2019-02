Ortsrat findet keinen Ortsbürgermeister für Vahle

Nach Rücktritt

Vahle. In der ersten öffentlichen Sitzung des Vahler Ortsrates nach dem überraschenden Rücktritt des bisherigen Ortsbürgermeisters Kurt Neumann wollte sich kein Ortsratsmitglied zum neuen Ortsbürgermeister wählen lassen. So bleibt der Posten an der Spitze des Dorfes vakant.