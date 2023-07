Park-Protest zeigt Wirkung - Gemeinsame Aktion in den Ortsdurchfahrten der Ahledörfer

Von: Frank Schneider

Teilen

Tempo 30 für Lastwagen: Das fordern die Ahledörfer in den Ortsdurchfahrten, hier in Schönhagen mit (von links) Jutta Obermann-Knispel, Ortsbürgermeister Herbert Hühne, Maren Kettler, Jessica Hinnüber, Udo Ahlborn und Annegret Böttner. © Frank Schneider

Schönhagen/Kammerborn/Sohlingen – Die Ahledörfer haben am Donnerstagvormittag mit einer weiteren Protestaktion ihre Forderung nach Tempolimits für Lastwagen auf maximal 30 km/h in den Ortsdurchfahrten der B 241 untermauert. Im Zeitraum von 8 bis 12 Uhr standen in Sohlingen, Kammerborn und Schönhagen gezielt geparkte Autos am Straßenrand, um Tempo aus dem Verkehr zu nehmen.

Die Resonanz der Verkehrsteilnehmer war überwiegend positiv: Viele Auto- und auch Lastwagenfahrer reagierten mit Daumen hoch, einige hatten weniger Verständnis und hupten beispielsweise, berichteten Schönhagens Ortsbürgermeister Herbert Hühne und sein Kammerborner Kollege Matthias Rieger, die mit Ortsratsmitgliedern und Anwohnern an der Straße standen. Am Straßenrand hatten sie Protestschilder aufgestellt. In Schönhagen winkte Ortsratsmitglied Jutta Obermann-Knispel die meiste Zeit mit einem Tempo-30-Protestschild und erregte viel Aufmerksamkeit. Auch in Sohlingen zeigten die taktisch geparkten Fahrzeuge ihre Wirkung.

Schönhagens Ortsbürgermeister Hühne brachte die Forderungen aus den drei Ahledörfer auf den Punkt: „Kurzfristig Tempo 30 für alle Lastwagen, mittel- und langfristig Ortsumgehungen.“ Wichtig sei dafür vor allem, dass die Ortsumgehungen in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden. Die Ahledörfer haben auch dafür die zuständigen Politiker eingeschaltet. Doch in Sachen Ortsumgehungen habe sich bisher noch nichts getan, so Hühne. Unterdessen warte man im Ahletal auf die vom Landkreis für April, Mai angekündigte Verkehrsschau. Zudem seien Lärm- und Tempomessungen zugesagt, erinnert Ortsbürgermeister Hühne.

Die Ortsräte und die betroffenen Anwohner berichten von einer Zunahme des Verkehrs auf der B 241. Das werde sich fortsetzen, lautet ihre Befürchtung: Die B 241 werde durch ihren fortgesetzten Neubau als Verkehrsweg immer attraktiver.

In Kammerborn unterstreicht Ortsbürgermeister Grieger die Forderung nach Tempo 30 für Lastwagen auf der gesamten Ortsdurchfahrt. Zuletzt war dort ein Tempo-30-Teilstück in der kurvigen und engen Ortsmitte eingerichtet worden. Genau dort kam es Donnerstagvormittag wieder zu einer heiklen Situation: Zwei Sattelzüge mussten erst rangieren, um in der Kurve am Gasthaus Gollart aneinander vorbeizukommen. Eine ähnliche Aktion war in Schönhagen an der Kreuzung der B 241 und der B 497 zu beobachten.

Ganz oft hörte man an diesem Donnerstag vor allem eins: Mit Tempo 30 für Lastwagen werde nicht nur die Sicherheit in den Ortsdurchfahrten erhöht. Mit Tempo 30 werde es vor allem für die Anwohner ruhiger, bringt es Christof Jagusch in Kammerborn auf den Punkt.

Die zweite Protestaktion im´n den drei Dörfern im Ahletal mit gezielt geparkten Autos als Tempobremse muss übrigens nicht die letzte gewesen sein. Schönhagens Ortsbürgermeister Hühne schließt weitere Aktionen nicht aus, sein Kammerborner Kollege Rieger stimmt zu, möglich ist nach seinen Worten zum Beispiel eine kontinuierliche Übung. fsd