Pastorin für zwei Gemeinden - Sonja Brosig übernimmt Bollert und später auch Schoningen

Uslar

+ © Marike Spillner/nh Sonja Brosig ist neue Pastorin. © Marike Spillner/nh

Volpriehausen/Schoningen – Ab dem 1. Augst gibt es im Kirchenkreis Leine-Solling eine neue Pastorin, die im Uslarer Land tätig wird: Sonja Brosig. Die 34-Jährige ist dann für die Kirchengemeinde St. Georg in Volpriehausen mit Schlarpe, Delliehausen und Gierswalde zuständig, zudem ab Sommer 2024 auch für St. Vitus in Schoningen (mit Ahlbershausen, Fürstenhagen, Offensen, Verliehausen und Wiensen).

Dort arbeite sie im Junior-Senior-Modell, bei dem sie Pastorin Rita Sennert bis zu deren Ruhestand im kommenden Jahr unterstützend zur Seite steht. Das teilt der Kirchenkreis im Leine-Solling-Pressedienst mit.

„Für mich ist es ein großes Geschenk, wenn sich Menschen mir als Pastorin anvertrauen und mit mir ihre Lebensgeschichten und ihre Sorgen teilen. Ich freue mich auf das Kennenlernen und die Gespräche in der kommenden Zeit“, wird Sonja Brosig zitiert. Zunächst möchte sie sich anhören, welche Vorstellungen von Kirche und Angeboten „ihre“ neuen Gemeinden haben – was gut läuft und welche Wünsche und Ideen es gibt, steht in der Pressemitteilung.

Gespannt sei sie auf die Hagel-Gottesdienste: „Die kenne ich bisher noch nicht“, sagt die junge Pastorin, die in ihrer Freizeit gerne Aquarelle malt, näht, mit Worten jongliert und allgemein gerne kreativ ist, mit einem Augenzwinkern.

Sonja Brosig habe in den vielen Dorfgemeinden um Friedland herum ihre Gabe eingebracht, auf ansprechende Weise das Evangelium zu verkünden. In ihrem neuen Wirkungskreis werden sich besonders die freuen können, die gern Gottesdienste besuchen. Das hatte der leitende Superintendent des Kirchenkreises Göttingen-Münden, Dr. Frank Uhlhorn, der jungen Pastorin bei ihrem Abschied in Friedland bescheinigt. Er wünschte ihr, dass sie weiterhin viel Freude an ihrem Beruf habe.

Sonja Brosig sagt, dass sie immer versuche, dass in ihren Predigten etwas zum Nachdenken und Mitnehmen stecke. Zur Frage, wie für die junge Pastorin Kirche in zehn Jahren aussieht, antwortet sie: „Anders. Für meinen Geschmack dürfen wir etwas mehr Dienstleister sein, was den Individualismus in der heutigen Zeit angeht: zum Beispiel bei Taufen und Hochzeiten. Und wir sollten mutiger sein, klarer Stellung beziehen und uns ehrlich und direkt zu aktuellen Themen äußern. Die politische und soziale Rolle von Kirche ist immens wichtig!“

Die Einführung von Pastorin Sonja Brosig durch Superintendentin Stephanie von Lingen wird am Sonntag, 10. September, ab 15 Uhr in Volpriehausen stattfinden.

Zur Person

Sonja Brosig wurde in der Nähe von Hamburg im Kirchenkreis Hittfeld geboren und war in ihrer Heimatgemeinde in der Evangelischen Jugend aktiv. Sie entschied sich nach ihrem Abitur für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auf der Demenzstation einer diakonischen Einrichtung. Im Anschluss studierte sie Evangelische Theologie in Göttingen und entschloss sich während eines Gemeindepraktikums in Helsinki dazu, Pastorin zu werden. Ihre erste Station als Vikarin führte sie nach Groß Schneen und zum Predigerseminar Loccum, seit 2021 war sie Kandidatin des Predigtamtes im Pfarramt Friedland. fsd