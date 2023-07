Pflaster ist Herausforderung - Verlegung von Glasfaserkabel kommt in sensiblen Bereich

Von: Jürgen Dumnitz

Teilen

Gruppenbild beim Ortstermin: Im Auftrag der Telekom werden Glasfaserkabel in der Innenstadt verlegt. Im Bild an der Mühlenstraße (v.l.) Diethelm Breker (Stadt), Jens Göppert (Telekom), Volker Mäder (Stadt), Lars Trumpusch (Telekom), Torsten Bauer (Stadt), Elke Menzel (Stadt), Kacper Jazdzewski und Tino Janoski (beide Firma Freytag). © Jürgen Dumnitz

Uslar – Ab dieser Woche soll im Auftrag der Telekom Glasfaserkabel in dem gepflasterten Bereich der Kurzen und später auf der Langen Straße in Uslar verlegt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Das sagte Lars Trumpusch von der Telekom Technik GmbH (Göttingen) bei einer Baubesprechung im Schöffensaal der Uslarer Stadtverwaltung.

Die Arbeiten im Bereich Eichhagen und an der Unterhütte seien bereits abgeschlossen, sagte Jens Göppert, Regionalmanager der Telekom. Im Bereich Ilse-Siedlung/Rotenberg seien die Tiefbauarbeiten weitestgehend erledigt. Dort werde aber noch an einzelnen Hausanschlüssen gearbeitet. Gearbeitet wird zudem an der Mühlenstraße.

Mit dem Verlegen der rund vier Kilometer Kabel und dem Bau von sechs Verteilerkästen hat die Telekom die Firma Ludwig Freytag (Oldenburg) beauftragt. Bis zum Jahresende könnten wohl 420 weitere Haushalte das Telekom-Glasfasernetz nutzen. Wer noch einen Anschluss haben will, der sollte sich umgehend bei der Telekom melden, sagt Göppert.

Volker Mäder vom Baumanagement der Stadt wünscht sich von der Baufirma, dass weiter mit System gearbeitet werde und die Belastungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer gering gehalten werden sollen. Immer wieder habe es Beschwerden gegeben, beklagte Mäder, weil etwa Kopflöcher sehr, sehr lange offen waren, ohne dass an den Anschlüssen gearbeitet wurde. Es mache den Eindruck, als sei es nicht gut geplant.

Trumpusch und Freytag-Bauleiter Kacper Jazdzewski begründeten das damit, dass sich auch während der Bauarbeiten Anwohner noch für einen Anschluss entscheiden. Sie hätten in Uslar auch schon Lob für ihre Arbeit erhalten, sagte Freytag-Bauleiter Tino Janoski.

Das muss man können: 2007 haben Fachleute die Kurze Straße gepflastert. Jetzt verlegt eine Firma im Auftrag der Telekom Glasfaserkabel und das Baumanagement der Stadt hofft, dass alles gut geht. ARCHIV © Jürgen Dumnitz

Der Innenstadtbereich sei sensibel, gab Mäder zu bedenken. Deshalb besteht die Verwaltung auch darauf, dass der lokale Pflasterexperte Knut Förster bei den Arbeiten mit dabei ist. Bürgermeister Torsten Bauer geht es darum, dass die Fachlichkeit dokumentiert wird. Von den roten Verlegeplatten und Pflastersteinen gebe es keinen Vorrat, eine Ersatzbeschaffung aus China sei teuer, so Mäder.

Laut Bauzeitenplan wird bald auf der Kurzen und Langen Straße, Mauer-, Brau,- Kreuz- und Pastorenstraße, am Mühlentor, Graftplatz, Forstgasse, Isertorweg, Bahnhofstraße und am Neustädter Platz gearbeitet.

Von Jürgen Dumnitz