Pflegefamilie Loewe lädt ein - Tag der Begegnung ermöglicht Einblick ins Zusammenleben

Von: Jürgen Dumnitz

Teilen

Wollen einen Einblick in ihre Familie geben: Simone und Andreas Loewe mit ihren Pflegekindern Melina (18) und Joe (11) laden zum Tag der offenen Tür ein. © Jürgen Dumnitz

Bodenfelde – Um potenzielle Familien für die Aufnahme von Pflegekindern zu motivieren und die schöne Aufgabe zu begeistern wollen Simone und Andreas Loewe aus Bodenfelde mit ihren Pflegekindern Melina, Joe und Lesly gern ungezwungen mit Interessierten ins Gespräch kommen. Dazu lädt Familie Loewe (Sollingstraße 9) für Samstag, 1. Juli, zwischen 11 und 17 Uhr ein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Uns ist es ganz wichtig, dass man unseren Familienalltag mit den uns anvertrauten Pflegekindern erlebt“, sagt Simone Loewe. Das Paar hat drei eigene und inzwischen erwachsene Kinder, die zwar nicht mehr in Bodenfelde leben, aber voll hinter dem Eltern-Engagement von Simone und Andreas Loewe stehen.

Loewes haben sich 2001 nach einem ähnlichen und zwanglosen Informationsgespräch als Pflegefamilie beim Jugendamt des Landkreises Northeim beworben und sind bis jetzt für fünf Pflegekinder die Familie. Zu allen haben sie Kontakt und alle sind nach wie vor gern in „ihrer“ Familie.

Froh sind Loewes über die Unterstützung durch die ergänzende Fachberatung des Albert-Schweitzer-Familienwerks (ASF). Diese Fachleute helfen etwa bei der Betreuung, wenn es nötig oder gewünscht ist.

Das ist für Pflegemutter Simone eine Stütze, weil es manchmal Dinge zu regeln gibt, bei denen das normale „Elternwissen“ nicht ausreicht. Etwa wenn eine Schulbegleitung nötig ist oder wenn ein Kind 18 Jahre alt und damit volljährig ist, aber noch weiter Betreuung und Unterstützung benötigt.

Auch bei Arztbesuchen sei es gut, jemanden von der Fachberatung mit dabei zu haben. Positiv sei zudem, regelmäßig Supervisionen und Schulungen über das Familienwerk angeboten zu bekommen.

Und so geht es: Eine Familie mit genügend Platz in der Wohnung bewirbt bei der Fachstelle Pflegefamilien des ASF in Moringen für die Aufnahme von einem Pflegekind. Dann kommt es zu Gesprächen etwa über die finanziellen Regelungen und das Profil/Alter des Pflegekindes.

Wenn alles für alle Seiten geregelt ist, kommt das Kind in die Familie und das gemeinsame Zusammenleben mit all seinen Herausforderungen beginnt.

Loewes haben die Offenheit und die positive Einstellung gegenüber den Pflegekindern geholfen. „Wir haben zusammen immer einen Weg gefunden und halten, wenn die Kinder und Jugendlichen es wollen, auch Kontakt zu den leiblichen Eltern“, beschreibt Andreas Loewe den Familienalltag.

Wie der aussieht, will die Großfamilie Loewe am Samstag zeigen. In der Hoffnung, dass sich auch andere Eltern dazu entscheiden, Pflegekinder aufzunehmen und sie dann ein wichtiges Stück im Leben begleiten. Der Bedarf sei leider sehr groß.

Von Jürgen Dumnitz